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維州阿靈頓連6年登全美健康城榜首 華府升兩名居第2

記者張筠／維州報導
維州阿靈頓市連續第六年被評為全美「最健康城」，民眾運動、飲食習慣良好，糖尿病患者比率低，吸菸人口少。（記者張筠／攝影）
維州阿靈頓市連續第六年被評為全美「最健康城」，民眾運動、飲食習慣良好，糖尿病患者比率低，吸菸人口少。（記者張筠／攝影）

美國運動醫學院(American College of Sports Medicine，ACSM)日前公布全美各大城市的健康排名，維州阿靈頓市(Arlington City)連續第六年奪冠，被評為全美「最健康城市」(American’s fittest city)，華府排名第二，部分市民對此非常自豪，也有華裔民眾因此決心要培養良好運動和飲食習慣，不拖累整體成績。

ACSM每年根據34項指標評估各大城市的健康水平，包括民眾飲食、運動習慣、睡眠狀況、肥胖比率、空氣品質、自行車使用及城市基礎設施、公園數量及文娛設施、綠化狀況、民眾心理健康、警務治安等。

維州阿靈頓市在16個單項中皆排名全國前十，近一個月內有規律運動的民眾比率近九成，排名全美第一，患糖尿病的人數比率低，此外阿靈頓市吸菸人口少，環境優良，相比其他健康城市，阿靈頓市公園設施豐富，且涉及行人的傷亡較低，因此蟬聯六年冠軍。

在公園資源分配及便利程度方面，與阿靈頓市並列第一的包括紐約市、波士頓、明尼蘇達州的聖保羅(St. Paul)，以及加州舊金山，這些城市幾乎所有民眾步行十分鐘以內就可抵達公園。

華府民眾飲食及運動習慣良好，在「全美健康城市」的榜單中排名第二。（記者張筠／攝影...
華府民眾飲食及運動習慣良好，在「全美健康城市」的榜單中排名第二。（記者張筠／攝影）

華府今年在此榜單中位居第二，比去年進步兩名，民眾飲食習慣健康，超過37%的民眾每天吃至少兩種水果；部分市民對此結果非常滿意和自豪，表示生活在首都，應當在各方面成為全國的榜樣。

不過也有華裔民眾自嘲，稱自己沒有良好的生活習慣，聽聞此榜單後決心好好建立生活，爭取不成為「害群之馬」，而要善用資源，平衡工作和生活，更重視健康。

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