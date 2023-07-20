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華府華文作家協會寫作工坊 報名截至8/31

華盛頓訊

華府華文作家協會2023-2024年度寫作工坊即起到8月31日開放報名，新學年課程將從9月開始，名額有限，先報先得。

該協會成立於2010年，旨在弘揚中華文化，培養、鼓勵並支持海外華文寫作。工坊邀請海內外著名作家及學者講課，每年有六次可，每次三小時。以往學員們的作品頻頻發表在海內外報刊雜誌，還有學員在徵文比賽中獲獎，並出版新書。

本學年課程從9月10日開始，第一堂課由傅正明在線上帶來「用中國古典詩詞風格翻譯英美名詩」，時間為中午12時至下午3時，第二堂為11月12日下午2時至5時間，由張純瑛主講「如何善用文學意象於詩歌、小說、散文創作」；第三堂2024年1月下午2時至5時，由于茂芬帶來「撰寫新聞報導的要點及心得經驗」。

第四堂是3月3日下午2時至5時，安守中「淺談寫作及翻譯」；第五堂在2024年5月，由劉荒田在線上帶來「怎樣寫小品文、雜文」；最後一堂課在明年7月，哈佛中國文化工作坊主持人張鳳將分享「紀實文學，優雅創作」。

本工作坊20名學員為限，先報先錄，每人學費90元；詳情及報名：https://shorturl.at/ltFP8，有疑問可電郵季肇瑾：[email protected]

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