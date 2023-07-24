學佛後還不變好的問題所在(三)-摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

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第二個原因就是經文的選擇不正確。有些經也不是隨便什麼人都可以念的，具體的解釋是不同的經有不同的藥效，所以每個人要根據自己的實際情況選擇適合自己的經文。經文又好比是大學的學科，一個人如果涉及太多的學科，就不會有所成就。而且即使是本專業，一年級的學生也不能學三年級的課程。選用什麼經，也就是在走不同的路，一樣的道理，有的經是基礎，有的經要功力到一定層次後才能念的。不是什麼經都可以隨便拿來念的。只要大家能認真對待這兩點，先著眼於用正確的法門超度還債，同時用正確的經文加強自己，很快就會感到不同。

下面是一個普遍存在的誤區：“我們應該回向，也就是救助別人，不應該先想著自己”。實際上這是對佛法的片面理解。的確我們修佛的一個目的就是救人度人，一個重要尺度就是發慈悲心的程度。可是不要忘記，救度眾生是要有功力的，就像我們在洪水 裡救人，首先要自己有力量，自己的船要堅固。另外大師們常說的“放下”，是的，“放下”了，心才清才淨，可是怎樣才能放下呢？即使我不貪，可“我要養家”呀。這就是盧台長常說的，每個人要先自救，修好自己修家人，自家修好了，把自己的“船”修堅固修夠大了，我們才能救別人，幫助別人，否則自己的船多處漏水，人沒救一個，自己先搭了進去。同時你是眾生之一，你的家人也是眾生之一，救治你自己和你的家人，也是在救眾生。

修佛修的是什麼？通常情況下，多數圖騰因為靈性或業障的存在，本身會有黑氣，象那些病痛多年的人黑氣會覆蓋圖騰的大部分。而運氣事業有阻礙的人不順的人不但圖騰本身有黑氣，圖騰的周圍也會有黑氣圍繞，這些身邊的黑氣就是阻礙，是業障導致的，好比交通燈起到控制交通一樣的作用，管理著人的運程。一個人不論在好運還是壞運，都可能有這種情況，所以好運裡往往潛藏著壞運的起因。這也是為什麼“家家有本難念的經”。即使是一個運氣很好的人，也總有這樣或那樣的不如意處，經過得法的修行後，會有兩點變化：圖騰本身會變乾淨變亮，周圍的黑氣變淡甚至有白雲拱繞。而這兩點就會使人的運氣改變。本身變亮了，形象地講，就是自身能量增強了，抵抗力增強了，而且業障消除了，欠靈性的帳到期的也還了，從而使自己壞運時能輕易地跨過路上的溝壑，好運來時跑得更快更高更遠。周圍的黑氣變淡或變沒了，這個人就可以左右遂意，前途明朗。所以說修佛的第一步就是要做到這兩點。

大家在剛開始修的時候，就像在黑暗中摸索，不知道哪一條才是正道，不知道自己走的對不對，也常常懷有疑問“我修到什麼了嗎”。盧台長和大家走在同一條路上，但能看得遠一些，多一些，所以願為大家做黑暗中的燭光，為大家照亮眼前的路和障礙；願為大家做進步的尺度，時刻提醒大家進步的程度和方向。盧台長不反對大家問前程問姻緣，但更希望大家能多探討一些如何修，如何精進的問題，這才是我們更應該關心的問題。也希望這篇文章能解答多數同修內心的困惑，使大家心清淨，更好地修行。

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