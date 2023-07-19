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規畫未達預期？亞裔文學節突叫停 史密森尼學會挨批

記者張筠／華盛頓報導
原定今年8月舉行的亞裔文學節Ghost World臨時取消，引發眾多合作單位和參與者的不滿。（取自APAC官方臉書）
原定今年8月舉行的亞裔文學節Ghost World臨時取消，引發眾多合作單位和參與者的不滿。（取自APAC官方臉書）

華府史密森尼學會日前突然取消原定8月初舉行的「亞裔文學節」(Asian American Literature Festival)，原因是該活動無法滿足原定的目標和預期，但此說法引起合作單位和參與者不滿，他們聯名致信表示亞裔不應受此不公待遇，要求明年重辦並補貼機票、住宿等費用。

史密森尼學會亞太裔中心(Asian Pacific American Center，APAC)今年原定8月舉行新冠疫情後的首次亞裔文學節，亞裔社區對此期待已久，但該中心日前突然在官網上公布，「由於不可預見的情況，亞太裔文學節：Ghost World已被取消」，主辦方並未提供更多細節或是否改期再辦，但該活動已從該中心日程表中移除。

史密森尼學會首席發言人湯瑪斯(Linda Thomas)說，「Ghost World」的規畫並未達到史密森尼學會的預期或目標，「該中心決定嘗試其他方案，或在今年稍後透過線上推出活動，或考慮明年舉行更大規模的實體文化節。」

湯瑪斯表示，這是經過深思熟慮後的決定，不過逾70個參加該文學節的機構、合作者和數百位民眾17日公開聯名信，譴責主辦方臨時取消活動，其中有多名工作人員表示官員稱所謂的「活動策畫面臨困難」是一套虛假說辭。

該信指出，從合作單位的角度看，一切都在正軌之上，合夥人們對近一個月的安排也沒有任何顧慮，他們在信中要求史密森尼學會賠償合作單位在住宿、簽證、機票等方面的支出，要求APAC代理主任游姚芬(Yao-fen You，姓名皆音譯)下台，並文學節改至2024年再辦，且要保證籌備過程完全透明。

亞裔文學節組織者之一「Kaya Press」的主任班珥吉(Neelanjana Banerjee)說，亞太裔社區近幾年受到太多不公待遇，包括疫情下的損失、受歧視、成為暴力犯罪的受害者等，這場文學節比往年更重要，但如今亞太裔再次受傷。

該文學節旨在提供亞太裔創作者交流平台，並邀請民眾學習寫作及文學鑑賞，吸引全美各地作家及文學愛好者關注，但游姚芬7月5日向合作單位致信宣布活動取消，「若造成不便，請見諒，有問題也歡迎隨時與我聯絡。」

但澳洲及紐西蘭作家代表團的負責人譚羅莎博(Rosabel Tan)說，在籌備和聯絡文學節事項的整個過程中，從未與游姚芬通信，「不知這是從哪冒出來的主任」，在她收到該信件的幾小時前，「還在和主辦方溝通細節，誰想到轉頭就被通知活動取消。」

此事令眾多參與者及合作單位措手不及，他們除了要求史密森尼學會提供補貼，也要求APAC提供明確解釋；收到活動取消通知的單位都忿忿不平，但還有許多參與作家至今沒有收到APAC的通知，稱心裡非常不平衡。

湯瑪斯說，該文學節原定6月2日要通過審核，但直到7月初，活動大綱都未有定案，很多基本設置和視聽技術要求無法滿足，史密森尼學會博物館及文化局副局長原定7月19日進行標準審查，但主辦單位無法提供詳細資料，因此只好無奈取消。

湯瑪斯進一步解釋，因無法達到史密森尼學會標準，文學節在一個月前取消，就是為了使各合作單位有時間調整，此外由於這是免費活動，因此不存在民眾退票問題。

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