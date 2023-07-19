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加國山火持續 華府空污警報再響 這4類人少出門

記者張筠／華盛頓報導
加拿大東部山火持續，大華府空氣汙染再度拉響「橙色」警報。（美聯社）
加拿大東部山火持續，大華府空氣汙染再度拉響「橙色」警報。（美聯社）

加拿大東部山火持續，導致大華府空氣汙染再度加重，拉響「橙色」警報(Code Orange)，衛生官員提醒幼兒、老年人、有肺部或心臟疾病的敏感人群避免戶外運動，氣象專家表示，19日將有冷鋒過境，預計未來幾天空氣質量將好轉。

加拿大山火造成的濃煙17日再度籠罩美東各地，大華府空氣中的細顆粒物含量上升，18日空氣品質指數(AQI)超過100，華府發布空氣汙染「橙色」預警，專家建議所有民眾減少戶外運動，尤其心臟較弱、有呼吸道疾病者要盡量待在室內，若必須出行，盡量戴口罩或面罩，減少吸入空氣中的有害顆粒物，因「不健康」的空氣品質可能導致胸悶、頭痛等症狀。

不過氣象學者表示，18日晚有冷鋒過境大華府，帶來強風，19日部分地區可能出現雷陣雨或冰雹，有助於減輕空氣汙染，提升空氣品質，20日大華府多數地區為陰天，傍晚也有雷陣雨和強風。

部分民眾對空氣汙染已「習以為常」，因近兩個月加拿大山火不斷，接二連三影響美東空氣品質，有華裔民眾表示，幾年前在中國經歷霧霾天氣，當時羨慕美國空氣好，藍天白雲讓人心曠神怡，但沒想到如今氣候變化連帶導致自然災害頻繁，讓北美也淪陷，空氣品質差讓人心情壓抑，也不利於身體健康，實在讓人憂心。

許多環境保護團體也藉此提醒民眾關注環境問題，全球暖化導致一系列異樣天氣或自然災害，包括大華府所面臨的乾燥缺水、空氣汙染等，維權組織表示，真實案例擺在眼前，不論男女老少、貧富貴賤，都會直接受到氣候變化所產生的影響。

華府 空氣汙染 山火

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