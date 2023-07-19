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李志翔獲頒馬州蒙郡傑出社區領導獎

馬州訊
李志翔(後右)獲得蒙郡傑出社區領導獎，由郡長艾瑞奇(後左)親自授予。前排為CCACC現任會長孫文影。（主辦方提供）
李志翔(後右)獲得蒙郡傑出社區領導獎，由郡長艾瑞奇(後左)親自授予。前排為CCACC現任會長孫文影。（主辦方提供）

美京華人活動中心(CCACC)前會長、現任董事李志翔日前獲得馬州蒙郡(Montgomery County)傑出社區領導獎，由蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)親自頒發，這也是該郡有關社區服務的最高榮譽。

該獎項由前蒙郡郡長Ike Leggett在2012年為紀念Roscoe Nix對蒙郡的貢獻而設立，相當於蒙郡的「國家最高平民獎」。

李志翔2018年也曾獲得蒙郡義工終身服務的最高榮譽「Neal Potter Path成就獎」，雖然他已卸任會長，但仍每天為中心的運營前後奔忙，致力服務社區。

李志翔是CCACC的五位創辦人之一，40年如一日的擔任義工，尤其在2012年至2023年初擔任會長期間，引領社區迅速發展，目前中心有170多名員工，200多位義工，對外服務部門已擴展至七個，兼顧社區民眾衛生醫療、文娛創意等多方面需求。

蒙郡郡長艾瑞奇表示，他數次訪問CCACC，每次都會看到李志翔帶領的員工們和睦有愛，他稱讚李志翔是中國諺語「助人為樂」的最佳典範。

李志翔在收到得獎通知時非常驚訝，但稱這並非艾瑞奇第一次給他驚喜，今年1月底的卸任歡送會，艾瑞奇突然出現，也讓他感動不已；他表示若無妻子黃周琪在幕後的全力支持，他無法有今天的榮譽，他也感謝CCACC所有義工及社區民眾多年來的肯定和支持。

李志翔(左三)表示，此獎項令他驚喜，感謝妻子黃周琪(左四)和中心所有員工、義工們...
李志翔(左三)表示，此獎項令他驚喜，感謝妻子黃周琪(左四)和中心所有員工、義工們的大力支持。（主辦方提供）

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