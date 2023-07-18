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國民黨召開華府侯友宜後援會籌備會

記者王稚融／華盛頓報導
國民黨日前在華府召開北美第一個侯友宜後援會籌備會，整合內部力量，呼籲黨內團結。（記者王稚融 / 攝影）
國民黨日前在華府召開北美第一個侯友宜後援會籌備會，整合內部力量，呼籲黨內團結。（記者王稚融 / 攝影）

國民黨日前在華府召開北美第一個侯友宜後援會籌備會，整合內部力量，強化黨內團結，結合海內外國民黨支持者，目標在2024年讓侯友宜當選總統。

陳以信(左)頒中央評議委員發聘書給白越珠(右)。（記者王稚融 / 攝影）
陳以信(左)頒中央評議委員發聘書給白越珠(右)。（記者王稚融 / 攝影）

國民黨海外部主任陳以信、前國民黨主席江啟臣、國民黨中常委鄭正鈐等三位立法委員，及立委溫玉霞的助理李亮儀，日前藉立法院台美國會議員聯誼會抵華府訪問的機會，與中國國民黨駐美代表秦日新和休士頓大學政治系教授翁履中，出席華府侯友宜後援會籌備會。

該會由中國國民黨美京分部、巴城分部、學生學人分部、黃埔同學會及三民主義大同盟工學會等社團召開。

陳以信代表國民黨主席向第21屆中央評議委員白越珠頒發聘書，並頒發華夏獎章給紐約中國國民黨駐美東支部總召集人孫運娣。

白越珠表示，「不贊同民進黨的一些政治理念，但佩服其團結」，呼籲每位國民黨員「在面對中華民國生死存亡時，個人喜好不應凌駕於黨和國家利益之上」，盼望大家拋開己見，支持國民黨候選人侯友宜。

白越珠說，此後援會的目標是結合海內外所有國民黨支持者，在2024年將侯友宜送進總統府；回顧過去數十年國民黨的幾次選舉失利，主因都在不團結，因此當務之急在於凝聚黨內支持，整合內部力量，後援會短期目標是讓侯友宜的支持率回到國民黨基本盤，達到民調第二，未來若時機成熟，才有機會談「藍白整合」或「棄保」。

籌備會也確認了華府侯友宜後援會的其他工作人員及任務分組，副總召集人陳惠青、楊賢俊，總幹事汪良元、募款組白越珠與巫和怡、公關組陳惠青、葛延台及鄭文彬、財務組金巧屏和林章平、活動組劉金萍與丁昌永、電腦組李家勝及何瑞恩，總務組饒世永和楊再生。

國民黨 侯友宜 華府

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