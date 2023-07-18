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卡債、車貸多 華府民眾還款壓力大

記者張筠／華盛頓報導

日前一項調查發現，華府民眾債務壓力大，人均非抵押(nonmortgage)的個人債務達2萬4800元，高於全美平均，近三分之一華府消費者稱他們目前的債務水平接近歷史高點，其中信用卡未繳款和汽車貸款是個人債務的主要來源。

該調查由Northwestern Mutual銀行進行，數據顯示，華府人均非抵押債務高達2萬4800元，比全美平均多了3000元，32%民眾稱當前面臨的債務已創新高，生活壓力大，26%的受訪民眾認為自己要至少十年才能還清債務，8%人表示毫無頭緒，另有8%人已接受自己將一輩子還債的現實。

華府非抵押個人債務中，占比最大的為信用卡欠款和汽車貸款，分別占24%和13%，緊接著是教育貸款和醫療債務。

金融諮詢師表示，面對債務最好的方法就是不要多想，當經濟壓力已為事實，就不要再給自己增添心理煩惱，應勇於面對自己的財務狀況，做好規畫，若感覺自己能力有限，可向專業人士諮詢，尋求有效幫助。

華府財務分析師魯普雷希特(Kurt Rupprecht)也建議沒有債務壓力的民眾多學習金融知識，「越了解整體經濟環境和個人財務情況，對理財很有益處」，他說，財務規畫重在「循序漸進的計畫」(progressive plan)，而不用追求所謂的「完美計畫」(perfect plan)。

華府家庭平均年收入水平比全美許多地區高，似乎民眾的經濟壓力會相對較小，但事實並非如此，根據Northwestern Mutual的調查，有債務在身的華府民眾表示，他們月收入的29%用於還債，僅比全國平均(30%)略低一點。

華府 貸款 信用卡

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