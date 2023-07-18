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馬州蒙郡21座果園、酒莊 本周末開放體驗

記者張筠／馬州報導
蒙郡2023年度「農場開放日」將在22日至23日舉行。（蒙郡農業局提供）
蒙郡2023年度「農場開放日」將在22日至23日舉行。（蒙郡農業局提供）

馬州蒙郡(Montgomery County)本周末將舉行2023年度「農場開放日」(Farm Tour and Harvest Sale)，共21個農場、果園、酒莊開放參觀，民眾可購買到新鮮蔬果，品嚐當地啤酒，觀賞農場動物，深入了解馬州農業。

艾瑞奇說，農業每年為蒙郡創造2億8200萬元的收入，是蒙郡經濟得以健康發展的重要...
艾瑞奇說，農業每年為蒙郡創造2億8200萬元的收入，是蒙郡經濟得以健康發展的重要原因。（蒙郡農業局提供）

該「農場開放日」22日至23日舉行，民眾除了可採摘、遊玩，享用新鮮水果和飲品，此外也適合家庭教育，帶領孩子們學習農業，了解平時餐桌上的食物是從何而來，觀看擠奶工作、黃油製作、蔬果種植與處理等，部分果園還有騎小馬、乘坐乾草車(hayride)等活動，還有地方藝術品和手工藝展示。

今年共21個農場、果園、酒莊開放，適合大小朋友體驗。（蒙郡農業局提供）
今年共21個農場、果園、酒莊開放，適合大小朋友體驗。（蒙郡農業局提供）

蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)說，蒙郡適合居住，有大量工作機會，同時也有許多與大自然親近的機會，蒙郡有558片農場、350個與園藝相關的商家，農業每年為蒙郡創造2億8200萬元的收入，「農業是蒙郡經濟得以健康發展的重要原因。」

根據蒙郡農業局的數據，蒙郡是馬州人口最密集、族裔最多元的地區，共有逾100萬人，但有三分之一的土地用於農業生產，此比例在全美也名列前茅。

今年參與此「農場開放日」的共有21個農場、果園、酒莊、啤酒廠等，其中多數為免費開放，詳情：https://shorturl.at/fvzCD

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