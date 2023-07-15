經人行路口須完全停車 維州阿郡周末表決

維州 阿靈頓郡(Arlington County)日前推動修正提案，旨在提升行人安全，計畫要求車輛在經過人行路口時，必須完全停止，等候行人安全過街後才能繼續行駛，違規者或將面臨罰款。

阿靈頓郡的現有法律允許車輛在十字路口「讓行」(yield)，相當於允許車輛在行人過街時可緩慢移動，但新修正提案要求車輛必須「停止」(stop)，確保行人安全過街後才能繼續行進，否則會面臨罰款。

阿靈頓郡運輸及工程運營署首席官員那布爾斯(Dan Nabors)說，此修正將讓阿靈頓郡的交通規則與維州法律更靠近，配合全州推進行人及自行車安全的目標，該修正提案規定，即使行人尚未抵達路口，往人行路口轉彎的車輛也必須停止。

阿靈頓郡議會將在本周末表決該修正提案，若通過，將適用於全郡所有有人行馬路的路口；根據郡府數據，自2020年以來，阿靈頓郡共有14名行人在車禍中身亡，且涉及行人的嚴重交通事故占所有交通事故的30%。

那布爾斯說，阿靈頓郡最常出事故的地區包括Columbia Pike、Rosslyn和Ballston社區等，這些地區商家多元，行人和自行車多，基礎設施全面，屬於非常適合步行的社區，且近幾年共享的電動滑板等代步工具普及，交通狀況繁忙，但部分道路超速情況頻繁，司機們也較無耐心，因此收緊交通執法非常必要。

那布爾斯說，此修正提案是阿靈頓郡提升行人安全的作法之一，該郡同時也計畫收緊道路限速，目前該郡公路的最高限速為時速30哩。