賞荷花 看木偶 華府盛夏活動多
盛夏之際，大華府有多場室內外活動，包括年度荷花節、木偶藝術節、電玩遊戲嘉年華，還有展示少數族裔女性魅力的博覽會等。
美東最大荷花節7/15拉開帷幕
●華府一年一度的荷花節今(15日)在肯尼渥茲水上花園 (Kenilworth Aquatic Gardens)開幕，持續至22日，這個融合東方和美國本土特色的節慶備受歡迎。肯尼渥茲公園暨水生植物園位於華府東北角安娜科西亞河畔，水生植物園占地約12英畝，由沼澤區闢建而成近40區池塘。
7月中旬荷花盛開，該花園舉辦荷花蓮花節已有30多年歷史。今年的荷花節免費參觀，詳情：https://shorturl.at/bmoy2。
美國木偶藝術節大會7/18登場
●2023年美國木偶藝術節大會將於18至22日在馬里蘭大學(UMD)舉行，全美各地木偶師、愛好者、教育工作者和朋友齊聚一堂。木偶藝術節邀請美國精湛的木偶師及木偶劇團表演，他們配合視覺藝術、身體語言、音樂等元素，帶觀眾進入奇幻之旅。詳情：https://shorturl.at/kwAM0。
女性博覽會7/21華府登場
●2023年「無處不在的女性博覽會」(Ubiquitous Women’s Expo)21日至23日將在華盛頓國際會展中心(Walter E. Washington Convention Center)舉行，展現少數族裔女性的健康和美貌，包括各類美妝產品展示、互動工作坊、身心健康主體論壇等。該博覽會是美東少數族裔女性的傑出活動，致力於賦予，提升和激勵多元文化女性權力。詳情：https://rb.gy/vmefb。
史密森尼嶄新電玩遊戲嘉年華7/22登場
●史密森尼藝術博物館22 日將舉辦「電玩嘉年華」(SAAM Arcade 2023)，此年度展覽將探討最新錄像藝術與流行音樂之間的強烈共鳴，視頻遊戲使用相同的觀念來喚起情感反應並傳達遊戲的故事和價值觀。音樂可以作為遊戲世界的構建塊，也可通過節奏和重複來開創電玩的機制。詳情：https://shorturl.at/owNU9。
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