賞荷花 看木偶 華府盛夏活動多

美國木偶藝術節大會18日在馬里蘭大學登場。（取自官網）

盛夏之際，大華府 有多場室內外活動，包括年度荷花節、木偶藝術節、電玩遊戲嘉年華，還有展示少數族裔女性魅力的博覽會等。

美東最大荷花節7/15拉開帷幕

●華府一年一度的荷花節今(15日)在肯尼渥茲水上花園 (Kenilworth Aquatic Gardens)開幕，持續至22日，這個融合東方和美國本土特色的節慶備受歡迎。肯尼渥茲公園暨水生植物園 位於華府東北角安娜科西亞河畔，水生植物園占地約12英畝，由沼澤區闢建而成近40區池塘。

7月中旬荷花盛開，該花園舉辦荷花蓮花節已有30多年歷史。今年的荷花節免費參觀，詳情：https://shorturl.at/bmoy2。

美國木偶藝術節大會7/18登場

●2023年美國木偶藝術節大會將於18至22日在馬里蘭大學(UMD)舉行，全美各地木偶師、愛好者、教育工作者和朋友齊聚一堂。木偶藝術節邀請美國精湛的木偶師及木偶劇團表演，他們配合視覺藝術、身體語言、音樂等元素，帶觀眾進入奇幻之旅。詳情：https://shorturl.at/kwAM0。

女性博覽會7/21華府登場

●2023年「無處不在的女性博覽會」(Ubiquitous Women’s Expo)21日至23日將在華盛頓國際會展中心(Walter E. Washington Convention Center)舉行，展現少數族裔女性的健康和美貌，包括各類美妝產品展示、互動工作坊、身心健康主體論壇等。該博覽會是美東少數族裔女性的傑出活動，致力於賦予，提升和激勵多元文化女性權力。詳情：https://rb.gy/vmefb。

史密森尼嶄新電玩遊戲嘉年華7/22登場