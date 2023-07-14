熱浪來襲 華府啟動應急預案 馬州1人熱死

華府13日啟動高溫應急預案，公衛官員建議民眾在酷熱季節減少外出，隨時補充水分。(記者張筠 / 攝影)

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)13日宣布，華府氣溫突破華氏90度，市府啟動高溫 應急預案(Heat Emergency Plan)，全市的避暑中心將開放使用，同日馬州 出現今年第一位因高溫致死的案例，官員呼籲民眾在炎熱季節多補充水分，盡量待在室內。

當氣溫或酷熱指數(heat index)達到華氏95度時，華府就會啟動高溫應急預案，13日華府最高氣溫達96度，拉響酷熱警報，全市的圖書館、社區活動中心等開放讓民眾乘涼、避暑，游泳中心也迎來大量民眾。

馬州衛生廳(MDH)13日表示，52歲的Ceicl郡男子因天氣過熱而身亡，這是馬州今年首例因熱浪致死的案例。

大華府衛生官員呼籲民眾在酷熱天氣下避免外出，若需外出，要注意隨時補充水分，穿輕便的服裝，同時注意防曬，切勿將兒童或寵物留在密閉車內，定期與親友鄰居聯絡，關心彼此的健康狀況；此外衛生官員也表示，酒類、咖啡因飲品以及過甜的飲料不適合炎熱天氣。

大華府各地在5月至9月會監測氣溫變化，記錄因天氣過熱而死的病例，去年極端炎熱時期，馬州有五人過熱致死。