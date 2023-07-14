維州收費公路Dulles Greenway擬漲價

Dulles Greenway位於Leesburg及IAD機場之間，全長14哩，主要分散Route 7及Route 28號公路的車流。(取自Dulles Greenway官網)

維州 道路管理公司日前提案調整杜勒斯收費道路Dulles Greenway路段的收費，計畫將早、晚高峰的快速道路費用提高40%，而非高峰時段的費用調漲22%；該道路是維州唯一由私人公司管理的公路，因入不敷出，近兩年持續與州府商討更改收費方式，但屢屢受阻。

Dulles Greenway位於Leesburg以及杜勒斯國際機場(IAD)之間，全長14哩，主要分散Route 7及Route 28號公路的車流，該路段早、晚高峰時段不論距離費用都為5.8元，非高峰時段為5.25元，此收費規定從2022年1月實行至今。

新提案主張，在早高峰(上午6時30分至9時)將東向道路的費用調整至8.1元，晚高峰(下午4時至6時30分)將西向費用也升至8.1元；非高峰時段的費用計畫從5.25元調至6.4元。

管理該Dulles Greenway的公司Toll Road Investors Partnership II(TRIP II)表示，此費用調漲是為緩解該公司不斷增長的債務負擔，而根據1988年通過的一項法律，調漲費用的計畫需由維州公司委員會(State Corporation Commission)批准。

TRIP II今年稍早就打算提交調價方案，但通勤成本增加一般都會引發民眾不滿，不過2022年2月，兩項旨在降低道路收費標準、以距離收費的提案在維州州議會被叫停後，至今無下文。

負責管理Dulles Greenway的首席執行官漢米爾頓(Renee Hamilton)說，調漲價格並非他們的首要選擇，「過去兩年TRIP II公司持續推動維州改變法律，試圖在該路段也實行按距離收費的政策，這樣既能保證州府和公司收入，解決交通堵塞問題，同時也能平衡民眾的通勤負擔，但至今未果。」

維州其他地區的收費道路多以距離收費，「但Dulles Greenway卻沒有同等待遇，維州州議會和勞登郡(Loudoun County)的部分官員阻止了以距離收費的方案，如今我們只能通過整體漲價來解決債務問題」，目前TRIP II公司的債務達11億元。

Dulles Greenway是維州唯一由私營公司管理的道路，需要支付的許多費用是公共道路不用支付的，包括要向勞登郡政府繳稅，向華盛頓都會機場管理局(Metropolitan Washington Airports Authority)繳費，另外每年還要向維州州警支付75萬元的執法保護費用。

與此同時，維州政府近幾年不斷資助Route 7和Route 28公路的建設，因此使用Dulles Greenway的車輛沒有明顯增長，進一步導致TRIP II的收入緊缺。