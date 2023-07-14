遭持槍搶劫 肯州25歲教師命喪華府

22歲的馬西多為華府居民，日前涉嫌槍殺肯塔基州教師伊摩爾森，現已被捕，面臨一級謀殺指控。(華府警方提供)

25歲的肯塔基州教師伊摩爾森(Maxwell Emerson)日前在華府 遭槍殺，華府高等法院法官本周表示，兇嫌馬西多(Jaime Macedo)試圖搶劫，受害者伊摩爾森交出錢財後仍受其威脅，最終在雙方衝突中挨槍，送醫不治，馬西多11日已被捕。

伊摩爾森來自肯塔基州(Kentucky)，是一名社會學研究教師，他7月5日上午到美國天主教大學(Catholic University)參加國會圖書館(Library of Congress)為教師們舉辦的活動，卻不幸在校園遇害。

22歲的兇嫌馬西多是華府居民，他11日被逮捕，現面臨一級謀殺指控，執法官員在逮捕他的現場還發現一副被破壞且竄改的GPS腳踝監控器(ankle monitor)，不過搜出的物件都與5日的謀殺案沒有直接聯繫。

華府高等法院(D.C. Superior Court)法官11日裁決稱，該謀殺案發生的過程中，可能存在冒犯(offense)行為，進一步導致命案；根據法庭文件，執法官員從一副滑雪 面罩(ski mask)獲得線索，該面罩上的DNA幫助執法人員定位馬西多為兇嫌，且槍擊案現場的監控錄像也顯示，嫌疑人帶著滑雪面罩。

調查人員蒐集了天主教大學校內及附近地鐵站 的監控畫面，監控錄像顯示，馬西多在Brookland-CUA地鐵站附近徘徊，伊摩爾森出站後，馬西多向他靠近，並試圖問他要錢，伊摩爾森隨後掏出錢包，並給馬西多現金，但不久後，畫面顯示伊摩爾森「雙手舉起」，做出「不要開槍」的動作，馬西多則跟在他身邊。

上午7時50分左右，二人走進天主教大學校園，伊摩爾森在一張長椅上坐下，而馬西多撿起伊摩爾森的書包；伊摩爾森的家人說，他在7時57分左右發了一條Snapchat信息，說自己被持槍搶劫了。

監控顯示，二人在校園發生衝突(struggle)，大約7時58分時伊摩爾森俯伏在地，而馬西多則起身逃跑；警方上午8時許發現受了槍傷的伊摩爾森，將他緊急送醫，但最終不治。

伊摩爾森的家人表示，他們在華府不認識任何人，除了家人見面之外，也沒有與其他人聚會，伊摩爾森被無辜搶劫，交錢後仍被持槍威脅，最終喪命，令人痛心又憤懣。