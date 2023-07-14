輕震頻繁 6月中旬至今達6次 維州近期或有較大地震

維州 近幾周偵測到多次地震 ，一個月內已有六次，因次數比往常多，地質學家預測未來或將再出現有較強震感的地震，但民眾無需過度擔心，只需了解美國東岸也偶有地震發生。

根據美國地質調查所(United States Geological Survey)的數據，維州西部地區從6月中至今共出現六次地震，其中至少三次有震感，維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)地質物理學教授查普曼(Martin Chapman)說，一般來說，維州每年僅有一到兩次有震感的地震，「但最近局部地區震動頻繁，很可能不久的將來會迎來較大地震。」

近期維州發生的地震都較輕微，震級都在2.5左右；一般5.3級為中度地震，6.3級為強震。

查普曼說，地質學家近期會密切偵測地震，「雖然並非所有大地震發生之前都有預兆，但即便是沒有震感的地殼運動也對地震預測及分析非常重要」。

大華府 曾在2011年發生過5.8級地震，震中是維州的Mineral，「那次地震前沒有任何輕震，這也是地震難以預測的原因」。

美國地質調查所表示，由於美國東岸人口密度大，2011年的這次地震可能是北美歷史上震感最廣的一次地震，當時造成2至3億元的財產損失，被損壞的建築包括華盛頓紀念碑(Washington Monument)，該地標四個側面的磚石受損，另外華府國家天主教大教堂(Washington National Cathedral)也遭受約3400萬元的損失。