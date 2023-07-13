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全國最適合商業發展 維州居亞軍 排名僅次北卡

記者張筠／維州報導
維州的商業發展在全國排名第二，因教育強健，且職場環境優良，商家友好和包容性強。（記者張筠 / 攝影）
維州的商業發展在全國排名第二，因教育強健，且職場環境優良，商家友好和包容性強。（記者張筠 / 攝影）

CNBC日前公布「全美最適合商業發展州」的排行榜，維州奪得亞軍，僅次於北卡(North Carolina)，名次比去年進步一位，其中教育資源這一單項上排名全國第一，但因生活成本較高而排名稍降。

CNBC自2007年起，每年從十大方面綜合評估全國50州的商業環境，包括職場環境、基礎設施、經濟發展、生活與健康平衡、經商成本、科技與創新、商業友好及包容性、教育、資本分配、生活成本，其中僅2020年因新冠疫情暫停一次，近20年來，維州奪冠次數最多，共五次排名全國第一。

該榜單顯示，維州因強健的教育系統而高居第二名，維州非常重視K-12年級和高等教育的發展，此外在工作環境、城市基礎設施、資本分配等方面評分也較高，各單項都排名全國前十，維州對商家的包容和友好程度也很高。

該榜單的前五名依次為北卡、維州、田納西州、喬治亞州、明尼蘇達州；北卡已是連續第二年排名第一，該榜單指出，北卡吸引許多大型企業進駐或擴大服務，包括蘋果公司(Apple)將斥10億元，在北卡的Research Triangle公園設廠，未來預計會吸引更多科技公司進駐，此外北卡在吸引及留住行業人才方面也表現傑出。

相比之下，馬州排第22名，因該州經商的成本過高，且職場環境和經濟發展的評分都不及全國平均，綜合排名較低，不過馬州在科技創新方面表現優異，排名全國第七。

維州 北卡 教育

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