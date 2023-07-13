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維州馬納薩斯機場擴建 居民有異見

記者張筠／維州報導

經過多年討論，維州馬納薩斯市區域機場(Manassas Regional Airport)的擴建計畫正在積極推進，市府表示若該計畫通過，未來兩年將有更多商業航空公司出入機場，刺激維州經濟，提升大華府運輸能力，不過附近居民反對機場擴建，主要擔憂噪音困擾和空氣污染。

馬納薩斯市政府官員和該機場管理層10日舉行公聽會，若機場的擴建計畫獲市議會通過，聯邦航空總署(Federal Aviation Administration)期盼在今年秋季完成審查，並核發資格證，但此過程耗時較長；該機場擴建的一部分，將與聯邦運輸安全管理局(TSA)合作，增加安檢設備和人員。

雖然這項計畫將大幅提升馬納薩斯市的運輸容量，並刺激維州經濟，但機場噪音是當地眾多居民的擔憂，該機場預計，擴建後平均每天會有30架商業航班；而該擴建項目也要求相關機構配合完成全面的環境評估。

馬納薩斯市幾位民眾在公聽會上表示，除了噪音擾民，飛機燃燒的柴油也將導致民眾生活質量下降，空氣污染對環境和人體健康將帶來不可逆的傷害。

除了民眾反對，機場官員也表示，目前該機場的起降跑道長6200呎，對飛機的大小有限制，因此若要擴建機場，引入更多大型航班，有許多基礎設備必須相應升級，工程將更耗時耗力。

馬納薩斯市議會17日將第二次審閱該擴建計畫，若通過，市議會將啟動藍圖設計，保證該機場的航站樓能承擔更多商業航空服務；馬納薩斯市區域機場主任利福亞(Juan Rivera)說，「我們的目標並非發展成像杜勒斯國際機場(IAD)或其他國家級大機場的規模，但希望提升馬納薩斯市的運輸能力，帶動維州經濟，分擔大華府的通勤壓力。」

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