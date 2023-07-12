帶魚鉤的危險香腸 維州亞市懸賞5000元查抓嫌疑人

動物執法人員在亞歷山卓市發現九塊危險香腸，懸賞5000元查抓嫌疑人。（亞歷山卓市動物保護聯盟提供）

維州 亞歷山卓市(Alexandria)日前發生「危險香腸」事件，社區民眾頻繁發現了九塊帶魚鉤的香腸，亞歷山卓市動物保護聯盟(Animal Welfare League of Alexandria)宣布懸賞5000元，呼籲民眾協助抓捕惡意傷害動物的嫌疑人。

一位民眾7月初在亞歷山卓市Duke街和Ingram街交匯處附近遛狗，發現地上有一塊帶著魚鉤的香腸，動物保護人員到場後，一共在該區域搜索出九塊帶魚鉤的香腸。

目前該案件仍在調查中，但亞歷山卓市動物聯盟負責人蘭金(Tony Rankin)稱此行為是「仇恨動物」，或純粹的惡作劇，「毫無疑問，這樣的誘餌就是為傷害動物，不僅可能傷害家養寵物，還可能傷及野生的狐狸、浣熊等。」

在維州，企圖殘骸或殺死家禽、動物都屬於一級輕罪，最高可判12個月監禁以及2500元罰款；亞歷山卓市動物保護聯盟說，這5000元懸賞金是一位民眾的捐款，希望儘快將惡意傷害動物的人繩之以法。

亞歷山卓市動物保護聯盟呼籲遛狗民眾，注意訓練寵物不要亂吃路上的東西，免得受傷，若再發現可疑「誘餌」，應當儘快向動物保護及執法機構反映。

該動物保護聯盟也要求民眾，若家中裝有安全監控，可配合執法人員，蒐集證據，儘快抓捕嫌疑人，避免動物或民眾受傷。