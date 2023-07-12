一連4天…亞太裔電影文化節 華府7/13登場

華府亞太裔電影文化節13日登場，持續至16日。(取自活動官網)

華府 第23屆「亞太裔電影文化節」(Asian Pacific Film Festival)將於13日至16日舉辦，展映與亞太裔議題相關的影視作品，也邀請亞太裔創作者分享交流，其中包括多名華府本地的影視工作者。

近幾年人們對電影和電視作品的認識更深刻，對影視作品中的族裔問題和多元性更敏感，視覺藝術的靈感不再僅來自單一族群，且會更多探討各文化群體的議題，推動公眾思考，也為不同文化背景的影視創作者提供交流平台，刺激藝術行業的繁榮發展。

華府的亞太裔電影文化節最初由史密森尼學會(Smithsonian)發起，原來只是一次教育性活動，後來逐漸成為常規，同時吸引除了亞太裔之外的群體關注，成為年度活動，該電影文化節主任彼薩格尼(Melissa Bisagni)說，每年文化節都有大量亞太裔觀眾，與創作者交談後也會激發很多靈感，年年都有好作品展映。

今年開幕電影為「Mixed」，將在華府Union Market的Angelika Pop-Up展映，該作品是美利堅大學(American University)兩位教授Leena Jayaswal和Caty Borum Chattoo的作品，他們都經歷跨族裔的婚姻，養育混血孩子，「他們創作的動機是希望將自己的經驗分享給其他有多元族裔婚姻的民眾，也幫助不同族裔的年輕人了解在美國成長的樣貌。」

14日將在Eaton Workshop展映Sebastian Tobler的「This Time」，該片講述兩名高中好友的成長故事，他們在一次動亂中分開，20年後重逢，光陰荏苒，他們的成長和重逢在時光裡顯得格外親切美麗。

15日展映Dawn Mikkelson和Keri Pickett的「Finding Her Beat」，該片講述日本女性爭取學習太鼓的故事，太鼓向來是男人的藝術，「這部作品反映女性在太鼓文化發展中的貢獻，以及太鼓對女性成長的影響。」

16日的閉幕電影為Sing J. Lee的「The Accidental Getaway Driver」，將在晚上於馬州 銀泉市(Silver Spring)的AFI Silver影院播映，該片改編自真實故事，一名開了吉普賽出租車 公司的越裔，半夜被叫出去接人， 但意外被綁架，成為三名逃犯的司機。