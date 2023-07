華府嚴打魯莽駕駛 累犯或吊扣駕照

華府新提案旨在打擊魯莽駕駛,屢犯者駕照或將被吊銷。(記者張筠╱攝影)

華府 市議會10日提出打擊危險駕駛的修正提案,旨在收緊交通執法,將屢次魯莽駕駛或酒後駕車的民眾駕照 吊扣(suspend lincense),提升道路安全,並打擊仿冒車牌,整頓車輛環境。

該項提案名為為「2023年加強交通執法、教育和責任修正案」(STEER Amendment Act of 2023),由市議員艾倫(Charles Allen)提出,該提案要求,若有民眾在五年內有三次酒駕,汽車管理局(DMV)可立即吊扣民眾駕照,此外汽車管理局也須定期向法院、華府檢察長、交通及環境委員會(Committee on Transportation and the Environment)提交扣駕照的名單。

此提案是針對華府日前發生的一起車禍命案,今年3月15日清晨,43歲的華府女子沃克(Nakita Marie Walker)在Rock Creek Parkway上沒有遵守交規,闖過Stop標誌因此與一輛Honda轎車相撞,導致該轎車上的三人當場死亡,沃克被捕後面臨二級謀殺的指控。

警方表示,沃克所駕駛的Lexus休旅 車有44張未繳納的超速罰單,總計1萬2300元,其中還有闖紅燈的罰款,此外她曾有三次酒駕的不良紀錄;有立法者表示,應當將屢教不改的民眾駕照吊扣,以免擾亂交通秩序,危及更多人的生命。

華府車管局指責法院沒有發出通知,因此當局不知道沃克有諸多不良的駕駛紀錄,但法院表示已將相關信息錄入系統。

市議會提出的修正提案也將允許執法機構將六個月內累積了大量罰單的車輛拖走管理,包括有至少八張超速10哩以內的罰單者、有至少六張超速11哩以上的罰單者、兩張以上魯莽駕駛(超速20哩以上)罰單者、有超速30哩以上不良紀錄者、以及仿冒車牌者。

該修正提案也打擊仿冒車牌,禁止臨時和永久性的假車牌,並將「魯莽駕駛」(reckless driving)的定義更新為行駛時速超過限速的20哩以上。

若該提案通過,華府檢察長辦公室也將有權對違法司機提起民事訴訟。