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馬州水情拉警報 華人聚居地蒙郡迎史上第2乾旱年

記者張筠／馬州報導

馬州今年降水較少，天氣乾燥，部分地區已進入乾旱觀察狀態(drought watch)，州府鼓勵地方政府考慮限制用水，華人聚集的蒙郡(Montgomery County)今年也迎來史上第二乾燥的一年，郡府呼籲民眾有規畫的用水，包括縮短洗澡時間，未雨綢繆。

馬州環保廳(Department of Environment)發言人艾皮爾森(Jay Apperson)說，節約用水是良好習慣」，州府現敦促馬州西部、中部部分區域的民眾及商家，盡量減少用水，「現在並非強制性限水，但若民眾主動去行，省下來的水量將有極大幫助。」

艾皮爾森說，馬州現在的地下儲水量令人擔憂，目前較缺水的郡市包括蒙郡、Allegany、巴爾的摩、Carroll、Cecil、Frederick、Garrett、Harford、哈維郡、華盛頓郡等。

今年對馬州族裔最多元且華人聚居的蒙郡來說，是史上第二乾燥的一年，今年5月也是該郡有紀錄以來排名第五乾旱的月份，郡府表示，目前存水仍能滿足民眾和商家的日常用水，但也鼓勵民眾有計畫的用水，避免未來更加乾旱。

艾皮爾森說，近期雖然大華府地區頻繁迎來夏季雷陣雨，但此降水量遠遠不足，已比去年同期少了太多。

州府提出一些省水建議，包括整理草坪和澆花時用灑水器，以淋浴代替泡澡並將洗澡時間縮短，有規畫的使用洗衣機和洗碗機，避免浪費水資源等。

馬州上一次降雨量稀少是在2017至2018年，而南部地區當時因過度乾燥險些進入緊急狀態；1999至2002年馬州曾發生嚴重乾旱。

聯邦的乾旱觀察狀態分為五等級，由輕到重依次為不尋常乾燥(abnormally dry)、中度乾燥(moderate dry)、嚴重乾旱(severe drought)、極度乾旱(extreme drought)、異常乾旱(exceptional drought)。

目前馬州有近37%的地區為中度乾燥，另有30.4%屬於不尋常乾燥，而乾旱情況最嚴重的是馬州中部的小部分區域，屬於嚴重乾旱。

馬州去年底就預測，今年西部和中部分別只有往常75%和70%的降水，而這兩大區域的地下儲水量也持續下降，九口井中有五口處於「警告」水位。

國家氣象局(National Weather Service)也表示，全國的乾旱狀況將持續至年底，但民眾無需過度擔憂，因日前各地降水量稍有增加，因此旱象略微緩解。

馬州 華人 緊急狀態

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