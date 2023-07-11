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維州法官：遭男童槍傷教師可開始蒐證 意味她獲階段性勝利

記者張筠／維州報導

法官日前裁定，年初被男孩開槍射傷的維州波特紐斯市(Newport News)公校前教師澤溫爾(Abby Zwerner)，現可開始採訪目擊者，審閱關於作案男孩的檔案和紀錄，推進她對公校系統提起的4000萬元訴訟，這是訴訟的早期階段，讓各方共享證據。

澤溫爾此前是Richneck小學老師，今年1月在課堂上被6歲男童開槍射傷手部和胸部，住院兩周，接受大量手術，如今仍在康復過程中；她4月提起訴訟，要求紐波特紐斯市公校教委、公校系統前教育總監喬治·派克(George Parker III)、Richneck小學前校長紐頓(Briana Foster Newtown)和前校長助理伊波尼·派克(Ebony Parker)賠償4000萬元，而6月中遭紐波特紐斯市公校解雇。

紐波特紐斯市公校教委要求法官撤銷訴訟，稱澤溫爾面臨的是與工作相關的傷害，維州工人賠償委員會(Virginia Workers’Compensation Commission)會向這些受害者提供最多500周的假期福利，此外還有終身的醫療照護服務。

紐波特紐斯市巡迴法院法官霍夫曼(Matthew Hoffman)7日裁決，澤溫爾可以推進信息採集過程，採訪目擊者，瀏覽作案男童的檔案等，相當於澤溫爾取得了階段性勝利，霍夫曼也表示將在10月下旬在維州工人賠償委員會召開公聽會；不過法官尚未裁決，該訴訟將交民事法庭處理，還是由維州工人賠償委員會辦理。

紐波特紐斯市公校教委的代表律師拉赫仁(Anne Lahren)說，證據蒐集的流程應當在法官確認案件由誰審理後再開始；澤溫爾的代表律師團則稱，維州有許多類似案例已推進證據採集，且若要採訪學校相關人員，應當在新學年開始前進行。

6歲男童用母親泰勒(Deja Taylor)購買的槍枝傷害澤溫爾，泰勒現面臨維州的忽視兒童一級重罪，以及魯莽存儲槍枝的罪名，將在8月受審，此外她6月也在聯邦法院承認購槍時，對自己使用大麻的情況說謊，此行為觸犯聯邦法律。

紐波特紐斯市檢察官也仍在調查，學校官員的行為是否構成犯罪；澤溫爾在訴訟中指控公校官員們多次無視教職人員的警告，沒有及時處理該6歲男童的異常情緒和行為，導致她身心受傷。

根據訴訟文件，該男孩曾情緒激動，威脅另一名小孩，並在午餐時間「凶狠的瞪著」一名保衛人員，而在案件發生前不久，曾有兩名學生告訴老師，該男孩書包裡有槍，但學校官員檢查男童書包後什麼都沒發現，並稱他的褲子口袋太小了不可能藏槍，因此作罷。

澤溫爾指控學校官員對男孩的不良情況很了解，但選擇無視，讓師生們處於危險中，對此公校教委反駁，稱該男孩在接受多動症(ADHD)的評估和治療，而聯邦和州法都呼籲這樣的孩子若有可能，盡量留在課堂上。

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