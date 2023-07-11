大華府地鐵站停車 即起可用手機支付

首都捷運局與ParkMobile合作，方便民眾直接在手機上付款停車，續費也更便利。(首都捷運局提供)

華府的首都捷運 局(Metro)日前宣布，各地鐵站 的停車設備已更新完成，老舊的停車計價器被淘汰，新的收費儀器投入使用，且首都捷運局也與ParkMobile手機 app合作，進一步完成現代化轉型，節省人力成本，也方便民眾使用。

首都捷運局從去年開始更新地鐵站的停車收費系統，逐漸轉向手機移動支付(pay-by-phone)和新型收費儀器，首都捷運局移除了約3000個停車計價器(parking meter)，目前大華府地鐵站的63個「吻別區」(Kiss and Ride)停車場都採用按小時計費的收款系統，民眾可使用ParkMobile的app軟體，支付和續費更方便，有效提升華府運輸系統的現代化水平。

首都捷運局總經理兼首席執行官克勞克(Randy Clarke)說，以往的停車計價器太老舊，其中很多只收現金，或刷卡功能損壞，導致民眾因零錢不足無法支付，造成捷運局的停車管理不便，「更新系統是為了更匹配民眾現代化的生活需求，線上系統也方便捷運局進一步了解各地鐵站的停車需求，收集數據，優化大眾運輸系統。」