華府持槍搶狗 馬州男落網 1嫌在逃

華府警方日前順利救回被搶的兩隻法國鬥牛犬。(警方提供)

馬州 51歲男子布朗(Enrico Brown)日前因涉嫌在華府 襲擊他人且搶走兩隻法國鬥牛犬(French bulldog)，被警方逮捕，並面臨盜竊他人財物的指控，被搶小狗已平安回到主人身邊，但警方仍在追查另一名嫌疑人。

警方表示，其中一隻鬥牛犬的主人上周一(3日)上午10時30分在華府7街西南區遛狗，此時一名嫌疑人接近並襲擊該民眾，在搶狗未遂後逃跑；兩分鐘後，另一名嫌疑人和布朗在華府V街西南部接近了另一名遛狗的民眾，其中一人突然掏槍，接著搶走該民眾的兩隻狗後駕車逃走。

被搶走的兩隻小狗包括1歲半的公狗「Uno」，以及5個月大的母狗「Cartier」，警方表示，這兩隻小狗現已健康完好的回到主人身邊。

布朗是馬州洛克維爾市(Rockville)居民，警方仍在追查與他同夥作案的嫌疑人和涉案車輛，懸賞1萬元呼籲民眾協助辦案，有線索者可致電華府警方(202)727-9099，或短信至50411。

近期小狗被搶的案件在華府頻繁出現，6月一名女子試圖售賣8周大的棕色貴賓犬(toy poodle puppy)，與買家定好見面交易時間，誰知對方不僅沒有付款，反而在碰面後突然掏槍威脅該女子，搶走小狗逃跑。