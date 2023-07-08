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北維州商業地產趨緩 新建、租賃減

記者張筠╱維州報導
亞馬遜在北維州的第二總部今年6月已正式啟用。（亞馬遜提供）
亞馬遜在北維州的第二總部今年6月已正式啟用。（亞馬遜提供）

商業房地產公司JLL日前發布一份報告，若沒有電商巨擘亞馬遜(Amazon)第二總部的進駐，北維州(Northern Virginia)閒置的辦公空間將增加40萬平方呎，整體而言，北維州的商業房地產趨緩，正在推進的新建項目少，續租和轉租活動也明顯放緩。

亞馬遜在北維州水晶市(Crystal City)第二總部Met Park園區今年6月啟用，此前北維州第二季度的投入使用的商業辦公空間增加了160萬平方呎，屬於增長較慢的季度，該園區啟用後，有使用的辦公場所增加了210萬平方呎。

該報告指出，新冠疫情後，大華府各地辦公空間使用率大幅降低，北維州情況最嚴重的為亨頓市(Herndon)，上一季度Volkswagen將北美總部從亨頓市的Woodland Pointe遷至Reston市的Reston Town Center，導致亨頓市辦公空間的閒置率增長幅度成為維州最大。

除了大型公司的遷移，新興大樓減少的情況也導致維州商業房地產發展趨緩，JLL的報告指出，北維州目前僅有四大主要的商業地產項目正在推進，包括亞馬遜第二總部啟用，以及Capital One金融大樓第三園區的建設等，而這幾個項目都在地鐵沿線發展，其中兩個在Reston站附近，另外兩個沿著Rosslyn-Ballston地帶推進。

商家租賃活動也趨緩，第二季度北維州商家續簽租約的比率僅有52%，其中還有32%更換了新址，僅16%是新進商家；從行業區分，科技公司占第二季度租約的35%，超過一半的公司位於杜勒斯高速路段(Dulles Toll Road)沿線。

商家轉租的情況也明顯減緩，第二季度僅多了580萬平方呎，增幅僅1.1%，是新冠疫情以後漲幅最小的一次。

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