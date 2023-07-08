大華府盛夏音樂會精彩繽紛

甘迺迪中心15日晚將舉行青年室內音樂演奏會。（主辦方提供）

大華府盛夏有多場音樂文藝演出，包括適合親子的迪士尼 公主裝扮音樂會，適合兒童的搖滾樂表演，經典浪漫的爵士樂 ，以及青年室內音樂演奏等。

維州7/12裝扮迪士尼公主演唱會

●維州狼谷國家表演藝術公園12日晚8時將舉行迪士尼公主裝扮演唱會，觀眾可享受超現實的動畫和戲劇效果，沉浸在經典的迪士尼故事中，明星們也將分享舞台和螢幕背後的故事。大小觀眾可裝扮成喜愛的迪士尼人物，在演出前(晚上7時)還可參加遊行。詳情：https://shorturl.at/fmxOZ。

馬州 7/13兒童搖滾音樂會

●馬州Strathmore音樂中心13日晚上7時將在草坪上舉行免費的兒童搖滾音樂會，以「寶貝愛搖滾」啟發孩子們的音樂細胞，該音樂中心也歡迎大家觀賞葛萊美獲獎歌手Falu及其樂隊的表演。在音樂會上，孩子們將有機會了解有關動物、交通、烹飪等的歌曲，接觸各族裔文化，是夏日親子活動的好去處。活動免費，可上網登記。詳情：https://shorturl.at/fhuHP。

國家美術館7/14免費爵士音樂會

●華府的國家美術館14日晚6時至8時30分將舉行免費的戶外爵士樂表演，帶來巴西藍草、迪克西蘭、捷克爵士、巴西爵士等各種流派的演出，民眾可同時欣賞當代藝術家的雕塑作品。演出的Ultrafaux和Hot Club of Baltimore爵士樂團常在各地音樂節表演，該樂團以展現1940年代末至1950年代的浪漫著稱。詳情：https://shorturl.at/gmGSU。

甘迺迪中心7/15青年室內樂演奏會