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大華府盛夏音樂會精彩繽紛

記者王福權╱華盛頓報導
甘迺迪中心15日晚將舉行青年室內音樂演奏會。（主辦方提供）
甘迺迪中心15日晚將舉行青年室內音樂演奏會。（主辦方提供）

大華府盛夏有多場音樂文藝演出，包括適合親子的迪士尼公主裝扮音樂會，適合兒童的搖滾樂表演，經典浪漫的爵士樂，以及青年室內音樂演奏等。

維州7/12裝扮迪士尼公主演唱會

●維州狼谷國家表演藝術公園12日晚8時將舉行迪士尼公主裝扮演唱會，觀眾可享受超現實的動畫和戲劇效果，沉浸在經典的迪士尼故事中，明星們也將分享舞台和螢幕背後的故事。大小觀眾可裝扮成喜愛的迪士尼人物，在演出前(晚上7時)還可參加遊行。詳情：https://shorturl.at/fmxOZ。

馬州7/13兒童搖滾音樂會

●馬州Strathmore音樂中心13日晚上7時將在草坪上舉行免費的兒童搖滾音樂會，以「寶貝愛搖滾」啟發孩子們的音樂細胞，該音樂中心也歡迎大家觀賞葛萊美獲獎歌手Falu及其樂隊的表演。在音樂會上，孩子們將有機會了解有關動物、交通、烹飪等的歌曲，接觸各族裔文化，是夏日親子活動的好去處。活動免費，可上網登記。詳情：https://shorturl.at/fhuHP。

國家美術館7/14免費爵士音樂會

●華府的國家美術館14日晚6時至8時30分將舉行免費的戶外爵士樂表演，帶來巴西藍草、迪克西蘭、捷克爵士、巴西爵士等各種流派的演出，民眾可同時欣賞當代藝術家的雕塑作品。演出的Ultrafaux和Hot Club of Baltimore爵士樂團常在各地音樂節表演，該樂團以展現1940年代末至1950年代的浪漫著稱。詳情：https://shorturl.at/gmGSU。

甘迺迪中心7/15青年室內樂演奏會

●備受國際樂壇矚目的國家交響樂團青年音樂學院，15日晚6時將在甘迺迪中心帶來免費演出。今年是該學院成立30周年，將連續四周的管弦樂和室內樂節，受眾聚焦15至20歲年輕人。今年有來自美國20州和三個國家的音樂家參加暑假音樂學院訓練課程，包括由國家交響樂團和甘迺迪中心歌劇院管弦樂團音樂家指導的室內樂、指揮和大師班、音樂家的私人課程、音樂文學、健康和保健、創業和藝術等課程。演出免費，訂票及詳情：https://shorturl.at/lCD01。

華府的國家美術館14日將舉行免費的爵士音樂會，廣為人知的Ultrafaux將帶來...
華府的國家美術館14日將舉行免費的爵士音樂會，廣為人知的Ultrafaux將帶來精彩表演。（主辦方提供）

迪士尼 爵士樂 馬州

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