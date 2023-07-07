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大華府公家機關：推特限制閱讀 與民溝通不便

記者張筠／華盛頓報導
馬斯克日前宣布，暫時限制已認證用戶每天可閱讀的貼文量，大華府多家公職單位表示，此限制不利於政府與民眾溝通，影響公共服務。（美聯社）
馬斯克日前宣布，暫時限制已認證用戶每天可閱讀的貼文量，大華府多家公職單位表示，此限制不利於政府與民眾溝通，影響公共服務。（美聯社）

社群媒體推特(Twitter)為解決極端「數據抓取」(data scaping)行為和系統操作問題，日前暫時限制用戶每天閱讀貼文數量，此消息公布後大量用戶無法正常登錄帳號，大華府部分政府機構也表示此限制影響到他們與民眾的溝通。

推特老闆馬斯克(Elon Musk)1日通過推文宣布此消息，表示免費用戶每天只能閱讀1000則貼文，付費用戶可閱讀1萬則，但此決定導致數千名用戶無法順利進入推特網站，引發繼馬斯克去年底收購推特以來的最新一起大範圍當機事件。

大華府許多公職單位平時常用推特與民眾溝通，馬州蒙郡消防與急救隊發言人皮林哲(Pete Piringer)說，此限制對政府機構、公益組織等非常不便，「我們常需要轉發州府、郡府的信息，要及時將政府資訊傳遞給民眾」，推文的閱讀限制相當於給官民之間的溝通橋梁設限，與政府的服務初衷以及開設社群媒體的宗旨相背。

維州亞歷山卓市(Alexandria)警察局也有相似反應，當局公共信息官員巴塞特(Marcel Bassett)說，推特此決定實在「令人憂心」，他一方面擔憂警察局不能充分瀏覽、整理重要資訊，另一方面也擔心民眾會錯過市警發布的重要消息，「萬一有突發事件，市警未處理完就達到推文的閱讀量上限，那有可能產生不良後果。」

推特發布該限制後，華府首都捷運局(WMATA)也間歇性遇到推文問題，內容涉及列車時間表改動、公車增加服務等。

維州費郡(Fairfax County)警察局發言人克里(James Curry)說，當局除了推特之外，還有許多社群平台，也有官方的Fairfax Alerts系統，能及時發布重要信息，「我們會密切關注推特的動向，同時管理好不同平台，確保與民眾溝通順暢。」

巴塞特和皮林哲都建議，推特應當將應急機構排除在該限制以外，避免與公共安全、衛生、執法等服務相關的單位工作受影響。

推特是能用於緊急聯絡的良好工具，如今被設限，也促進政府和公職人員們思考社群平台的功能，「推特是高效的溝通平台，但不應是消防隊與民眾溝通的唯一渠道」，皮林哲說，此事剛好給市府一個反省的機會，「評估社群平台的效果，明確消防隊員的作業和分工，並深入了解民眾在資訊上的需要。」

推特 警察 華府

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