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提升市民歸屬感 大華府地鐵創意裝飾

記者張筠／華盛頓報導
2023年春天首都捷運局將部分列車佈置為櫻花主題。（首都捷運局提供）
2023年春天首都捷運局將部分列車佈置為櫻花主題。（首都捷運局提供）

華府地鐵50年中，多數時候僅有銀、棕兩種顏色，不過近七個月來，首都捷運局(WMATA)一改風格，在不同節日將地鐵裝點得繽紛多彩，官員表示，此改變旨在讓大華府民眾更有歸屬感，增加華府特色，也進一步提升大眾交通工具的使用率。

國慶時大華府地鐵以紅藍為底色，春季推出特別的櫻花主題車廂，「驕傲月」(Pride Month)首都捷運局也以彩虹圖案裝飾列車，一方面增加民眾的搭乘樂趣，提升大眾運輸工具的使用率，同時也邀請民眾關注社會議題，提高對華府的歸屬感。

此改變由首都捷運局總經理兼執行長克勞克(Randy Clarke)推動，「地鐵是普通市民日常通勤的工具，特色裝飾能為民眾的生活添彩，而特殊節日的點綴也能讓遊客更認識華府的生動及多元。」

首都捷運局聖誕節推出主題車廂。（克勞克提供）
首都捷運局聖誕節推出主題車廂。（克勞克提供）

首都捷運局的此作法是效仿芝加哥、紐約市等大都市的創意，華府運輸局(DDOT)計畫未來也給Circulator系統的公車加上季節性裝飾；芝加哥在節假日會推出特色列車，紐約市地鐵也會搭配特殊活動做營銷，包括與球隊合作的車廂、聖誕主題列車等，碰到特色列車的通勤者也會產生「中獎」的開心感覺。

地球日(Earth Day)的主題公車。（首都捷運局提供）
地球日(Earth Day)的主題公車。（首都捷運局提供）

雖然特色主題車廂吸引大量民眾，但仍有部分群體對首都捷運局的作法不滿，部分較偏保守派的民眾拒絕搭乘「驕傲月」的彩虹車廂，另有民眾表示，華府地鐵有更要緊的問題待解決，不應該浪費資金和時間來做此類「無關痛癢的小事」，對此首都捷運局表示，主題裝飾沒有額外開銷，資金來自其廣告部門的預算。

華府 地鐵 捷運

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