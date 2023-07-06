我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

維州居民早逝率 威郡最高 阿郡最低

記者張筠／維州報導

維州日前公布的一份報告顯示，北維州民眾壽命長短有明顯的族裔與社區差別，新冠疫情後此差距拉大，其中威廉王子郡(Prince William County)的早逝率為全州最高，而阿靈頓郡(Arlington County)最低。

該報告由維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)社會與公衛中心(Center on Society and Health)與北維州健康基金會(Northern Virginia Health Foundation)合作發布，重點研究北維州各郡市民眾在新冠疫情前後的壽命，比較疫情前後的早逝(在75歲以前去世)情況。

該研究重點探討2015至2019年、2020至2021年兩個時間段，研究發現疫情前北維州的早逝人口比率明顯低於全美平均，「反映北維州的健康狀況非常好」，不過死亡人口比率有明顯的地域分別和族裔差距，與白人群體相比，非裔居民在75歲以前死亡的可能性高44%，而對於那些被邊緣化(marginalized)的社區，早逝風險更高。

新冠疫情爆發前，維州早逝率最高的是威廉王子郡，10萬人中有逾573人早逝，最低為阿靈頓郡，10萬人中約有73人在75歲前去世；而新冠疫情爆發後，各郡市和族裔之間的差距越來越大，醫療資源較貧瘠的地區，民眾壽命本就較短，疫情後加劇此問題，讓這些經濟較落後社區的早逝率提高，也因此成為疫情重災區。

該研究的主任沃爾夫(Steven Woolf)說，少數族裔受疫情重創最嚴重，其中威廉王子郡的新冠死亡率最高，當地民眾因新冠疫情死亡的風險比相鄰的費郡(Fairfax County)高77%，「貧困是早逝的主要原因。」

醫療資源匱乏的社區往往與富饒之地相隔不遠，甚至緊挨著經濟發達的郡市，但兩地民眾的教育水平、經濟收入情況、健康狀態等都可能有天壤之別。

疫情 維州 教育

上一則

最新研究：過去20年 伊州孕婦死亡率飆升

下一則

維州醫院手術流程、明細 須上網公布

延伸閱讀

英王室去年花掉1.35億 威廉明年加薪2倍怎辦到

英王室去年花掉1.35億 威廉明年加薪2倍怎辦到
英王儲威廉王子薪水揭曉 明年可望達2536萬美元

英王儲威廉王子薪水揭曉 明年可望達2536萬美元
英首飆86°F 閱兵彩排至少3人熱暈倒地

英首飆86°F 閱兵彩排至少3人熱暈倒地
約旦王儲迎娶沙國王室血統新娘 威廉凱特、吉兒皆出席

約旦王儲迎娶沙國王室血統新娘 威廉凱特、吉兒皆出席

熱門新聞

至本世紀末，休士頓將成為全美人口第二大城。（KPRC）

預測分析：本世紀末 這3城市人口排全美前三

2023-07-03 15:05
目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

2023-06-28 11:12
290州際公路積水嚴重。（特派員黃惠玲／攝影）

芝加哥暴雨 公路積水汽車受困 「危及生命、避免外出」

2023-07-02 14:11
Rudy Farias在2015年3月6日走失。（失蹤人口尋找中心）

德州少年失蹤八年尋獲 鄰居稱他一直都在

2023-07-05 21:38
新榮 Skokie 超市 7/4盛大試業歡迎各界光臨指導

新榮Skokie超市 7/4盛大試業 歡迎各界光臨指導

2023-07-02 01:58
淺灰色的檸檬鯊出現，一口將男子咬傷、拖入水中。（取材自Instagram）

佛州釣客水邊洗手 下秒鯊魚冒出「猛撲狠咬」直接拖下船

2023-07-01 22:46

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」