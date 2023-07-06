維州居民早逝率 威郡最高 阿郡最低

維州 日前公布的一份報告顯示，北維州民眾壽命長短有明顯的族裔與社區差別，新冠疫情 後此差距拉大，其中威廉王子郡(Prince William County)的早逝率為全州最高，而阿靈頓郡(Arlington County)最低。

該報告由維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)社會與公衛中心(Center on Society and Health)與北維州健康基金會(Northern Virginia Health Foundation)合作發布，重點研究北維州各郡市民眾在新冠疫情前後的壽命，比較疫情前後的早逝(在75歲以前去世)情況。

該研究重點探討2015至2019年、2020至2021年兩個時間段，研究發現疫情前北維州的早逝人口比率明顯低於全美平均，「反映北維州的健康狀況非常好」，不過死亡人口比率有明顯的地域分別和族裔差距，與白人群體相比，非裔居民在75歲以前死亡的可能性高44%，而對於那些被邊緣化(marginalized)的社區，早逝風險更高。

新冠疫情爆發前，維州早逝率最高的是威廉王子郡，10萬人中有逾573人早逝，最低為阿靈頓郡，10萬人中約有73人在75歲前去世；而新冠疫情爆發後，各郡市和族裔之間的差距越來越大，醫療資源較貧瘠的地區，民眾壽命本就較短，疫情後加劇此問題，讓這些經濟較落後社區的早逝率提高，也因此成為疫情重災區。

該研究的主任沃爾夫(Steven Woolf)說，少數族裔受疫情重創最嚴重，其中威廉王子郡的新冠死亡率最高，當地民眾因新冠疫情死亡的風險比相鄰的費郡(Fairfax County)高77%，「貧困是早逝的主要原因。」

醫療資源匱乏的社區往往與富饒之地相隔不遠，甚至緊挨著經濟發達的郡市，但兩地民眾的教育 水平、經濟收入情況、健康狀態等都可能有天壤之別。