推廣夏季旅遊 維州費郡贈「LOVE」雕像給費城

維州費郡向「兄弟城」賓州費城贈送「LOVE」雕像，吸引賓州民眾到維州旅遊。左起：費城時尚區域市場營銷主任Kendra James、費郡旅遊局首席執行官Barry Biggar、費城時尚區域房產主任Ryan Williams。（費郡旅遊局提供）

維州 費郡(Fairfax County)日前向賓州費城 (Philadelphia)贈送一座「LOVE」的雕像，標誌費郡啟動夏季的旅遊業營銷推廣，旨在感謝費城對費郡旅遊業和經濟的貢獻，同時也希望吸引更多賓州民眾到維州旅遊。

此雕像位於費城市中心的時尚 廣場(Fashion District Philadelphia)，是費郡贈給費城的禮物，也代表費郡啟動25萬元夏季旅遊營銷推廣；費郡旅遊局(Visit Fairfax)的數據顯示，費城民眾是費郡旅遊業的主要貢獻者，遊客占比大，刺激費郡消費，也促進費郡的交通建設、網路宣傳等，費城堪稱費郡的「兄弟城」。

費郡利用「美國救援計畫法案」(American Rescue Plan Act)的資金，以及與維州旅遊公司(Virginia Tourism Corporation)的合作，促成此次營銷宣傳，除了標誌性的雕像外，還有在費城時尚區域的電子看板，在社交平台上的影音與圖文推廣，也包括在傳統媒體上的推介。

費郡旅遊局很擅長與費城協作互動，此前有喬治華盛頓的維農山莊(Mount Vernon)與費城獨立廳(Independence Hall)合作，Mason Neck野生動物保護區是第一個保護禿鷹的動物保護區，該機構也與費城橄欖球「老鷹隊」合作，此外北維州商業繁華的泰森角中心(Tysons Corner Center)也與費城的時尚區域協作吸引民眾消費，促進兩地的經濟發展，擴大商家市場。

「維州是戀人的天堂」(Virginia is for Lovers)是維州的標語，該標語已有54年歷史，1969年由里奇蒙(Richmond)的廣告公司Martin Agency創意而生，該標語是全美各州中，使用最長、用於促進旅遊業發展的標語，甚至比紐約州經典的「我愛紐約」(I “heart” NY)更悠久；搭配該標語，維州各地有逾300座「LOVE」雕像，而這次贈給費城的禮物，是維州首次將「LOVE」雕像作為永久禮物送到外州。