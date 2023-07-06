我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

推廣夏季旅遊 維州費郡贈「LOVE」雕像給費城

記者張筠／維州報導
維州費郡向「兄弟城」賓州費城贈送「LOVE」雕像，吸引賓州民眾到維州旅遊。左起：費城時尚區域市場營銷主任Kendra James、費郡旅遊局首席執行官Barry Biggar、費城時尚區域房產主任Ryan Williams。（費郡旅遊局提供）
維州費郡向「兄弟城」賓州費城贈送「LOVE」雕像，吸引賓州民眾到維州旅遊。左起：費城時尚區域市場營銷主任Kendra James、費郡旅遊局首席執行官Barry Biggar、費城時尚區域房產主任Ryan Williams。（費郡旅遊局提供）

維州費郡(Fairfax County)日前向賓州費城(Philadelphia)贈送一座「LOVE」的雕像，標誌費郡啟動夏季的旅遊業營銷推廣，旨在感謝費城對費郡旅遊業和經濟的貢獻，同時也希望吸引更多賓州民眾到維州旅遊。

此雕像位於費城市中心的時尚廣場(Fashion District Philadelphia)，是費郡贈給費城的禮物，也代表費郡啟動25萬元夏季旅遊營銷推廣；費郡旅遊局(Visit Fairfax)的數據顯示，費城民眾是費郡旅遊業的主要貢獻者，遊客占比大，刺激費郡消費，也促進費郡的交通建設、網路宣傳等，費城堪稱費郡的「兄弟城」。

費郡利用「美國救援計畫法案」(American Rescue Plan Act)的資金，以及與維州旅遊公司(Virginia Tourism Corporation)的合作，促成此次營銷宣傳，除了標誌性的雕像外，還有在費城時尚區域的電子看板，在社交平台上的影音與圖文推廣，也包括在傳統媒體上的推介。

費郡旅遊局很擅長與費城協作互動，此前有喬治華盛頓的維農山莊(Mount Vernon)與費城獨立廳(Independence Hall)合作，Mason Neck野生動物保護區是第一個保護禿鷹的動物保護區，該機構也與費城橄欖球「老鷹隊」合作，此外北維州商業繁華的泰森角中心(Tysons Corner Center)也與費城的時尚區域協作吸引民眾消費，促進兩地的經濟發展，擴大商家市場。

「維州是戀人的天堂」(Virginia is for Lovers)是維州的標語，該標語已有54年歷史，1969年由里奇蒙(Richmond)的廣告公司Martin Agency創意而生，該標語是全美各州中，使用最長、用於促進旅遊業發展的標語，甚至比紐約州經典的「我愛紐約」(I “heart” NY)更悠久；搭配該標語，維州各地有逾300座「LOVE」雕像，而這次贈給費城的禮物，是維州首次將「LOVE」雕像作為永久禮物送到外州。

費城 維州 時尚

上一則

疑蔬果汙染 22州爆孢蟲病例 伊州感染者多

下一則

最新研究：過去20年 伊州孕婦死亡率飆升

延伸閱讀

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網
隨意採摘費城路邊果實 恐涉產權問題

隨意採摘費城路邊果實 恐涉產權問題
費城槍擊案釀4死、2童受傷 40歲凶嫌持雙槍被捕

費城槍擊案釀4死、2童受傷 40歲凶嫌持雙槍被捕
維州多項新法上路 禁用無人機偷窺 收緊讓路法

維州多項新法上路 禁用無人機偷窺 收緊讓路法

熱門新聞

至本世紀末，休士頓將成為全美人口第二大城。（KPRC）

預測分析：本世紀末 這3城市人口排全美前三

2023-07-03 15:05
目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

2023-06-28 11:12
290州際公路積水嚴重。（特派員黃惠玲／攝影）

芝加哥暴雨 公路積水汽車受困 「危及生命、避免外出」

2023-07-02 14:11
Rudy Farias在2015年3月6日走失。（失蹤人口尋找中心）

德州少年失蹤八年尋獲 鄰居稱他一直都在

2023-07-05 21:38
新榮 Skokie 超市 7/4盛大試業歡迎各界光臨指導

新榮Skokie超市 7/4盛大試業 歡迎各界光臨指導

2023-07-02 01:58
淺灰色的檸檬鯊出現，一口將男子咬傷、拖入水中。（取材自Instagram）

佛州釣客水邊洗手 下秒鯊魚冒出「猛撲狠咬」直接拖下船

2023-07-01 22:46

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」