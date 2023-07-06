原聲合唱團華府巡演 天籟之音感動全場

大華府摩門教堂訪客中心日前舉行「聽見原聲看見台灣」。（主辦方提供）

台灣原聲合唱團日前在大華府 摩門教堂訪客中心的禮堂舉行「聽見原聲看見台灣」，吸引近600位民眾到場聆賞，演出歌曲包括「望春風」、「天送伯也」、「天使」等，讓觀眾感受到音樂的力量和多樣性，磅礴的音樂和天籟歌聲，讓與會者留下深刻印象。

原聲合唱團參觀完國會山莊後，在戶外演唱兩首歌曲，備受矚目。（主辦方提供）

UNITY Conference是世界上原住民 的年度盛事，旨在連結各原住民組織，促進理解、和諧、友誼與合作，原聲合唱團International Acedemy作為一個國際知名的合唱團，以獨特的演唱風格和音樂實力，成為本次活動的亮點之一，他們在經費有限的情況下，代表台灣原住民前來參加2023 UNITY Conference，用歌聲為台灣發聲。

該演出不僅是原聲合唱團的成就，也表達了原聲合唱團對世界和平與合作的願景。（主辦方提供）

原聲孩子們的傑出表現不僅讓現場僑胞們熱淚盈眶，更激發眾多北美民眾對台灣的嚮往，孩子們的天籟之聲讓僑胞們一解思鄉之情，也獲得外國民眾的讚賞與肯定。該演出不僅是原聲合唱團的成就，也訴說了他們對世界和平與合作的願景；演出尾聲他們以「Taiwan can help」和「Welcome to visit Taiwan」表達台灣樂於幫助以及熱情好客的態度。

原聲合唱團的表現讓現場僑胞們熱淚盈眶。（主辦方提供）

觀看演出的嘉賓包括中華民國 駐美公使鄭榮俊夫婦、領務組組長周道元夫婦、國民黨駐美副代表秦日新、馬州參議員 Clarence Lam和Christina Poy、僑教中心副主任楊佳欣、僑務委員曾俊明夫婦等。本次音樂會由世界華人婦女企管協會大華府分會、巴爾的摩分會及婦女聯合會共同主辦。