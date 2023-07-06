維州醫院手術流程、明細 須上網公布

維州新法規定，所有醫院必須將手術流程及價格明細公布在網，保證醫療信息公開透明。（PatientRightsAdvocate.org提供）

維州 7月初剛上路的一項旨在提升醫院的服務可靠性的新法，規定所有醫院必須在網上清楚公布醫療服務的價格，包括手術的所有流程及相關明細，否則恐將面臨州府罰款；此前維州僅有27.7%醫院完全將手術價格信息公開在網。

該法旨在保證醫療服務的價格透明，保護患者及其家人的權益，推動該法案的維州眾議員 海默爾(Dan Helmer)說，聯邦政府 從2021年1月1日開始實施透明度規定(federal price transparency rule)，要求各地醫院以易於查詢的方式，在網上公開手術價格明細。

然而包括維州在內的多州醫院都沒有遵守該聯邦規定，導致許多民眾在選擇醫療服務時非常不便，不少患者因價格不明而放棄治療的案例不勝枚舉，還有民眾在接受治療後收到與先前不符的天價帳單，因此面臨極大的經濟負擔。

維州新法規定，若醫院無視法律，沒有將各項手術治療的費用在網上標明，將面臨州府的罰款。

非營利組織「PatientRightsAdvocate.org」統計了全美各州醫院遵守聯邦規定的情況，報告顯示，有紀錄的維州47所醫院中，只有13所完全按照聯邦規定，將所有手術的流程及明細公布在網，符合資訊公開透明的要求。

該組織表示，全美2000家被調查的醫院中，只有24.5%符合聯邦規定，不符合規定的75.5%醫院，主要原因是檔案不完整、難以獲取、信息不清晰、價格與手術內容無明確關聯等。