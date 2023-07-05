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民調：98%家長認社交平台對未成年很危險

記者張筠／華盛頓報導
受訪家長們明確指出，TikTok和Snapchat是對青少年最危險的兩個社交軟體。（美聯社）
受訪家長們明確指出，TikTok和Snapchat是對青少年最危險的兩個社交軟體。（美聯社）

近年來青少年的社交平台使用引起社會熱議，日前一項民調顯示，美國98%的家長認為社交平台對18歲以下青少年很危險，多數家長也支持以更嚴格的法律來管理青少年使用社交軟體。

美國公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)5月曾表示社交平台是威脅青少年心理健康的一大關鍵，「很多家長問我，社交平台到兒童是否安全？答案是我們沒有充足證據證明它們安全，且實際上，愈來愈多數據顯示，社交平台正在傷害年輕人的心理健康。」

莫西說，少兒在社交平台上會接觸到暴力、色情內容，還有許多內容與霸凌、騷擾相關，還有很多年輕用戶因過度使用社交平台，影響睡眠和飲食，缺乏規律作息，傷害身體健康，也導致與親友實體相處溝通的時間不足。

Security.org網站日前發起調查，了解家長們對兒童使用社交平台的看法和建議，數據顯示，在受訪的近1000名家長中，98%人認為社交平台對未滿18歲的青少年們非常危險，家長們很擔心孩子接觸到不適合他們年齡的內容，超過三分之二的受訪家長認同應當有更多立法保護，讓18歲以下的青少年們在使用社交平台時更有規範，而未滿九歲的兒童完全不應該使用。

89%家長支持嚴管未成年使用社交平台的法律，贊成未成年的孩子們在使用社交平台前，應當獲得家長許可，85%的家長認為他們應該有完全的權限，可訪問孩子的社交平台帳號。

98%的美國家長認為社交平台對未滿18歲的青少年非常危險，有害他們的身心健康。（...
98%的美國家長認為社交平台對未滿18歲的青少年非常危險，有害他們的身心健康。（美聯社）

社交平台的隱私保護也是家長和立法者關注的重點，91%受訪者支持法律禁止社交平台收集未成年孩子的個人信息，家長們也明確指出，TikTok和Snapchat是最危險的兩個社交軟體。

有四個孩子的父親維特波克(Dane Witbeck)說，有大量數據顯示，社交平台很容易導致孩子們情緒低落甚至抑鬱，也讓他們對日常生活失去興趣，社交能力下降，他對社交平台不受監管的情況很失望，因此發明了一種對兒童友好、可由家長監控的智能手機Pinwheel，該手機無法安裝社交軟體。

維特波克說，該智能手機旨在幫助孩子學習科技，同時也讓孩子與家長在社交軟體的使用上達成共識，「家長應該幫助孩子們明確，什麼年齡該做什麼事，如此才有利於他們身心健康成長。」

兩黨立法者日前提出一項提案，計畫將可訪問社交平台的最低年齡限制定在13歲，而未滿18歲的青少年須有父母同意才可使用；目前猶他州和堪薩斯州有嚴格社交軟體年齡限制，加州有關於兒童網路隱私的嚴格法律，蒙大拿州也在全美首先通過禁用TikTok的法案，明年將生效。

根據Security.org的調查，家長們認為TikTok是對孩子最危險的社交軟體；TikTok日前推出新功能，給未滿18歲用戶設定每天只能使用60分鐘，該公司也成立青少年委員會，旨在提升平台安全性。

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