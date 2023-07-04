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美京華人活動中心失智症患者看護培訓 7/6開課

馬州訊

美京華人活動中心(CCACC)今年夏天將推出專門培訓照顧失智症患者的護理人員課程，由泛亞醫療中心門診部主任及註冊臨床社工Kate Lu，以及Yuhsin Chou主持，邀請學員們通過小組交流、經驗分享和情感支持，學習照顧他人及自我調整的技巧。

數據顯示，美國65歲以上老年中有逾600萬人患失智症，80%以上失智症者在家中接受照料，護理人員以兒女居多，而在失智症患者的護理人員中，三分之二為女性，四分之一為「三明治群體」，即需要同時照顧失智老人和18歲以下青少年或兒童的人。

此培訓項目由CCACC泛亞醫療中心「關懷村」項目與馬州Living Well Center of Excellence部門聯合舉辦，線上培訓工作坊7月6日開始，為期六周，每次2.5小時。

能全程參與課程(含課前說明)者，結課時有資格參加幸運抽獎，有機會贏得25元禮品卡；此外Living Well Center of Excellence提供專為護理人員準備的「喘息基金」(Respite Care Support)，供全勤者且正在照顧失智症患者的學員都申請（每20小時/最多800元補助金）。

詳情可致電：(301)820-7200轉8317，或電郵至[email protected]

失智 馬州 華人

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