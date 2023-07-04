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維州勞郡公校 上學年仇恨言論、誹謗近900宗

記者張筠／維州報導
勞登郡公校系統上一學年共有近900起仇恨言論和誹謗相關的案件，其中超過一半發生在初中。（取自勞登郡公校官方臉書）
勞登郡公校系統上一學年共有近900起仇恨言論和誹謗相關的案件，其中超過一半發生在初中。（取自勞登郡公校官方臉書）

維州勞登郡公校系統(Loudoun County Public Schools)日前公布最新報告，2022-2023學年共有近900起仇恨言論和誹謗事件，其中逾一半發生在初中，雖然部分學生口出惡言並非有意，但公校官員表示，將聚焦在改善教學環境，幫助孩子們端正行為，學習欣賞包容他人，未來步入社會也有好處。

勞登郡公校副教育總監伊莉絲(Ashley Ellis)和監察委員穆罕默德(Shahid Muhammad)表示，非裔學生是仇恨及歧視言論最主要的受害群體，而新冠疫情後也有部分案件涉及亞裔。

數據顯示，上一學年共有451起仇恨和歧視性案件發生在初中，小學有281起，另有158起發生在高中；從案件發生的地點區分，小學生的仇恨衝突多在教室、餐廳和操場上發生，而初中的案件多在公車或校車上，體育課堂等，高中生多在教室、走廊、禮堂和社交平台上對他人使用攻擊性言語。

伊莉絲和穆罕默德說，上一學年是該公校系統首次統計仇恨言論和誹謗案件，數據僅反映一部分情況，可能仍有部分案件未上報，因此實際狀況更嚴重。

勞登郡公校教委雷斯爾(Atoosa Reaser)說，統計仇恨案件有助於公校打擊歧視問題，「若有學生頻繁辱罵或歧視他人，學校將嚴肅教育或向家長反映，嚴重者可能予以處分等」，以此規範學生行為，伊莉絲也表示公校官員已在商討應對此類不良行為的懲處方案，旨在給學生們更安全、和睦、包容的學習環境。

穆罕默德說，學校將加強對歧視、仇恨行為的教育，「很多學生只認為是在跟他人開玩笑，對仇恨言論或冒犯性言語毫無概念，因此傷害他人，或產生不良影響」，若教師和家長不及時介入，學生們將養成壞習慣，步入社會後也恐怕繼續傷害他人。

他表示，最重要的是引導學生們端正觀念，這也需要家長的積極配合，勞登郡公校將定期與家長探討此事，「重點在於行為規範，學校的目的不是要針對個別學生或某一群體，而是要讓年輕一代明確當前問題和解決方案，此外，良好的教學環境需要每一名師生和家長來維護。」

公校 歧視 教育總監

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