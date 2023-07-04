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國際鋼琴音樂比賽 50好手華府展藝

華盛頓訊

第38屆國際鋼琴音樂比賽日前在華府圓滿結束，日前並在美國天主教大學舉行頒獎典禮及優勝者音樂會，青年鋼琴好手齊聚一堂，展露他們的才華及琴技，令貴賓和評委們讚不絕口。

比賽榮譽理事會長南加大Stewart Gordon來函祝賀，欣見教師張黎莉30多年來的辛勤耕耘，前馬州教師協會會長Ann Matteson和Constacne Fischel均致詞分享教學經驗，鼓勵學生創作新曲，他們表示音樂無國界，可聯絡感情，期待年輕一代努力上進，在音樂文化上開花結果。

今年共90位選手報名參賽，其中50人參加決賽，按照年齡分五組，每人須彈一首中國指定曲目和一至三首西洋自選曲目。

比賽結果九歲以下組第一名為維州的Katherine Hao，九、十歲組為馬州的Angie Zhu，11至13組第一名是馬州的William Hsieh，14至18歲組冠軍是加州的Albert Hacker，19至30歲組第一名是堪薩斯州的程嘉敏。

此比賽旨在推廣東西文化，為音樂家及作曲家們提供交流平台，明年比賽預計在6月27日至30日舉行，詳情可致信[email protected]

馬州 南加大 加州

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