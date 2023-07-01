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大華府國慶假日自駕行 明、後日出發佳

記者張筠╱維州報導
TSA表示，6月30日全國約300萬人搭機旅遊，人數創近兩周以來的單日新高。（記者張筠╱攝影）
TSA表示，6月30日全國約300萬人搭機旅遊，人數創近兩周以來的單日新高。（記者張筠╱攝影）

國慶假期啟動，美國汽車協會(AAA)預計今年將創紀錄的有超過4300萬人駕車出行，比去年增長2.3%，大華府官員表示，預估7月1日交通最繁忙，建議最佳出行時間為7月2日至3日，此外，大華府部分機場更新安檢設備，簡化流程，大大提高機場工作效率。

美國汽車協會表示，今年駕車出遊的民眾數量創紀錄，預計出行難度會比往年都大，另有300萬人將乘巴士、郵輪、火車出行，大華府官員建議民眾使用交通app、積極查詢地方運輸局(DOT)的通知。

聯邦運輸安全管理局(TSA)表示，6月30日全國約300萬人乘機旅遊，人數創6月16日以來的單日新高，聯邦官員預計今年國慶假日的七天內(6月29日至7月5日)，全國有1770萬人坐飛機旅行。

搭機旅遊中，機場安檢往往是最耗時的流程之一，不過日前北維州的杜勒斯國際機場(IAD)升級安檢設備，包內的電子產品無需分別檢查，與大小行李一起接受掃描即可，旅客通過安檢的時間大大縮短，也給機場工作人員減負。

對於自駕旅遊的民眾，大華府官員表示，若7月1日出行，最好在中午12時以前或下午1時以後動身，7月2日至3日的交通情況會相對較好；若在國慶日當天(7月4日)出行，上午11時前、晚上6時後的交通比較不會擁堵。

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