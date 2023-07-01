國慶日長周末 華府活動繽紛

來自90多國的民俗藝術家、表演者、民間藝人將在史密森尼民俗文化節上與民眾互動，展示各地民俗風情、傳統工藝等（取自活動官網）

華盛頓紀念碑國慶日煙火秀

●今年是美國247歲生日，7月4日當天首都將舉行精彩煙火秀慶祝，活動以華盛頓紀念碑、林肯紀念堂為背景，國家廣場當天上午10時開放，須經安檢進入指定區域。煙火預計晚上9時9分施放，全程約18分鐘，預計燃放3370枚煙火。

國會草坪免費音樂會

●7月4日晚上8時左右，國會草坪上將有國家交響樂 團和國家公園管理局聯合主辦的免費音樂會，下午3時開放入場。除古典音樂外，流行歌手和鄉村音樂歌手也將出席演出，觀眾也可在草坪上觀賞煙火秀。

華府 國慶日大遊行

●每年國慶日華府都會舉辦盛大遊行，樂隊、軍隊、花車、特別團體隊伍壯觀，民眾可坐在國家檔案館外的階梯上觀賞，之後沿著憲法大道觀看。遊行7月4日上午11時45分開始，從憲法大道和第七街交會處出發，遊行至17街。詳情：https://shorturl.at/KV259。

史密森尼民俗文化節