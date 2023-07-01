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國慶日長周末 華府活動繽紛

記者王福權╱華盛頓報導
來自90多國的民俗藝術家、表演者、民間藝人將在史密森尼民俗文化節上與民眾互動，展示各地民俗風情、傳統工藝等（取自活動官網）
來自90多國的民俗藝術家、表演者、民間藝人將在史密森尼民俗文化節上與民眾互動，展示各地民俗風情、傳統工藝等（取自活動官網）

華盛頓紀念碑國慶日煙火秀

●今年是美國247歲生日，7月4日當天首都將舉行精彩煙火秀慶祝，活動以華盛頓紀念碑、林肯紀念堂為背景，國家廣場當天上午10時開放，須經安檢進入指定區域。煙火預計晚上9時9分施放，全程約18分鐘，預計燃放3370枚煙火。

國會草坪免費音樂會

●7月4日晚上8時左右，國會草坪上將有國家交響樂團和國家公園管理局聯合主辦的免費音樂會，下午3時開放入場。除古典音樂外，流行歌手和鄉村音樂歌手也將出席演出，觀眾也可在草坪上觀賞煙火秀。

華府國慶日大遊行

●每年國慶日華府都會舉辦盛大遊行，樂隊、軍隊、花車、特別團體隊伍壯觀，民眾可坐在國家檔案館外的階梯上觀賞，之後沿著憲法大道觀看。遊行7月4日上午11時45分開始，從憲法大道和第七街交會處出發，遊行至17街。詳情：https://shorturl.at/KV259。

史密森尼民俗文化節

●年度史密森尼民俗文化節(Smithsonian Folkie Festival)即日起登場，將持續進行至到7月9日，在國家廣場上有各式主題展覽，從音樂、舞蹈、園藝、烹飪、手工等，來自90多國的民俗藝術家、表演者、民間藝人將與民眾互動，展示各地民俗風情、傳統工藝，每年該民俗文化節都吸引上百萬遊客，詳情：https://shorturl.at/pLTU5。

史密森尼民俗文化節將持續至7月9日。（取自活動官網）
史密森尼民俗文化節將持續至7月9日。（取自活動官網）
華府今年7月4日晚9時9分左右開始獨立日煙火秀，全程約18分鐘，預計燃放3370...
華府今年7月4日晚9時9分左右開始獨立日煙火秀，全程約18分鐘，預計燃放3370枚煙火。（記者張筠╱攝影）

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