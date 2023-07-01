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美中工商聯合會30年慶 李奇力任會長

【馬州訊】
在祝笛(中)的見證下，陳奮春(左)交棒李奇力(右)，完成會長交接儀式。（主辦方提供）
在祝笛(中)的見證下，陳奮春(左)交棒李奇力(右)，完成會長交接儀式。（主辦方提供）

美中工商聯合會(USCAC)日前舉辦30周年慶暨第13屆會長交接儀式，李奇力接棒新會長，400多位會員與嘉賓共襄盛舉，馬州華裔州務卿李鳳遷、馬州華裔州眾議員齊麗麗、蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)等官員嘉賓也出席了活動。

第11、12屆美中工商聯合會會長陳奮春致詞表示，該會兩個重要信息，包括李奇力將接任會長，二是慶祝USCAC成立30周年；他表示，過去七年他擔任了兩屆會長，新冠疫情期間，該聯合會先是面對疫情衝擊，還要應對針對亞裔的仇恨犯罪，聯合會不僅與各社團籌集35萬元，還向地方應急機構和醫護人員捐贈數萬個口罩。

李奇力在中國駐美國大使館公參兼總領事祝笛的見證下，從陳奮春手中接過USCAC印信，李奇力表示，很榮幸接棒，他在展望未來時表示，企業要適應全球不斷變化的經濟需求，並鼓勵支持年輕企業家分享創新經營理念，USCAC作為橋樑，將年輕企業家、經驗豐富的專業人士、投資者聚在一起，分享知識、學習實踐。

祝笛除祝賀李奇力及其團隊走馬上任，也肯定美中工商聯合會不斷促進中美兩國經貿交流，推動華裔社區的發展。去年中美的雙邊貿易額創紀錄達7600億元，充分說明中美經濟結構互補，也反映合作共贏的重要性。

美中工商聯合會日前舉行30周年慶祝暨第13屆會長交接儀式，李奇力(前排左五)接棒...
美中工商聯合會日前舉行30周年慶祝暨第13屆會長交接儀式，李奇力(前排左五)接棒。（主辦方提供）
美中工商聯合會在推進美中企業合作的同時，也帶領下一代商業領袖蓬勃發展。圖為第13...
美中工商聯合會在推進美中企業合作的同時，也帶領下一代商業領袖蓬勃發展。圖為第13屆秘書長韓超。（主辦方提供）

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