蒙郡郡長：大麻合法 估計投訴將大增

馬州 娛樂大麻 7月1日合法，蒙郡(Montgomery County)郡長艾瑞奇(Marc Elrich)表示，雖然民眾有權利使用大麻，但須注意不要妨礙他人生活，郡府不希望「每天有居民因鄰居抽大麻而撥打911投訴」，衛生官員也稱，「合法不等於健康」，使用大麻的人應考慮他人感受。

「預計7月起會有大量投訴，抱怨住宅區或公共場所的大麻味」，艾瑞奇說，「但郡府不希望每天有民眾大麻問題向911投訴」，擠占公共服務資源，「在法律的保障下，成人有權利自由使用大麻，但這不等於他人也必須接觸，尤其需要考慮大麻對周圍孩童和青少年的影響。」

艾瑞奇說，蒙郡對大麻的管理如同對吸菸的管制，郡府限制民眾多戶建築(multifamily building)、公園、遊樂場、辦公場所等公共區域都有吸菸限制，租戶若對大樓內的大麻或菸草味有意見，應向房東 或物業投訴，而屋主則可向蒙郡住房與社區事務局(Department of Housing and Community Affairs)反映鄰里之間的不良大麻使用狀況。

蒙郡衛生官戴維斯(Kisha Davis)也提醒民眾，大麻合法並不等於大麻對所有人健康，「現在店面賣的大麻產品有不同劑量」，她提醒民眾若從未使用過大麻，首次嘗試一定要「慢慢來且一點點使用」。

戴維斯說，醫用大麻在某些特定情況下對健康有益，但大麻也有副作用，吸食大麻可能導致慢性咳嗽、慢性支氣管炎等問題，懷孕期間若使用大麻也對嬰兒有害，她也敦促家長們若在家中存放大麻產品，切忌放在孩子可觸及的地方，尤其軟糖類大麻很容易被孩子們誤食。