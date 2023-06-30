我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

馬州娛樂大麻7/1合法 不得寄他州 年銷將達6億

記者張筠／馬州報導
馬州7月1日起將娛樂大麻合法化，允許滿21歲者購買自用大麻。（Remedy提供）
馬州7月1日起將娛樂大麻合法化，允許滿21歲者購買自用大麻。（Remedy提供）

馬州從7月1日開始加入華府和維州的行列，娛樂大麻將全面合法，與其他地區不同的是，馬州也將開啟功能齊全、監管嚴格的大麻零售市場，州府預計娛樂大麻合法後的一年，馬州大麻的總銷售額將達到4億元至6億元間。

馬州、華府和維州此前都有醫療大麻的運營系統，維州和華府也有小型的大麻商販，供民眾少量購買個人使用的大麻，不過維州不允許民眾在沒有醫療大麻許可證的情況下購入大麻，而華府的執法較模糊混亂，部分商家會贈送未經許可的大麻「禮品」(gifting)，以此避開市場監控。

馬州7月1日起將娛樂大麻合法化，允許滿21歲者購買自用大麻，大麻商店Remedy的聯合首席執行官巴克斯德爾(Brandon Barksdale)預計7月後店面生意將異常繁忙；Remedy在馬州哥倫比亞(Columbia)、巴爾的摩市(Baltimore City)等地區有分店。

負責監督大麻銷售和使用的馬州大麻管理廳(Maryland Cannabis Administration)首席政策及政府事務主任蓋里森(Andrew Garrison)說，去年馬州有16萬名需要醫用大麻的病患，共創造5億元銷售額，「馬州有400萬人滿21歲，加上周圍郡市也有不少對零售大麻感興趣的人，預計馬州零售大麻市場將非常活絡。」

蓋里森預計娛樂大麻合法化後第一年，馬州大麻的總銷售額會在4億元至6億元之間，「娛樂大麻的用戶雖然或將比醫療用戶更多，但他們購買的產品數量一般較少」，立法官員預計未來幾年娛樂大麻的銷售額可能約為15億元。

Remedy已訂好7月1日各門店的銷售計畫，將合作提供食物、飲料，並有現場音樂，以此營造文化節氣氛；巴克斯德爾說，娛樂大麻用戶每次到大麻藥房的平均花費為80至100元，具體開銷取決於購買的藥量、品種以及藥效的強弱，「未來除了服務馬州民眾外，預計也將迎來維州、賓州、西維吉尼亞州、德拉瓦州的顧客。」

在許多人心中，大麻零售商的賣家都很粗俗，店內裝潢神祕幽暗，且多數為現金交易，不過馬州的大麻市場不同，「多數藥房和商家要求顧客出示證件，滿21歲者才能入內」，蓋里森說，許多商店設有大廳、自助服務區、以及安保措施更高的場所，此外還有醫用大麻服務區，提供患者資訊服務。

根據馬州大麻管理廳的規定，合法的個人自用大麻(personal use amount)為不超過1.5盎司大麻，或不超過12克的濃縮大麻，或者總量不超過750毫克的大麻產品，民眾可在家中等私人場所自用，但禁止在公共場所使用。

大麻產品不得寄送到他州，也不可自己帶到別州，更不能提供未滿21歲者使用，蓋里森也強調，大麻未在聯邦層面合法，若民眾的工作有聯邦層面的安全許可要求，即是州府允許大麻使用，個人也必須注意不要影響工作。

馬州也將醫用大麻和娛樂大麻的服務線分開，確保醫用大麻用戶有足夠藥品。

大麻合法化 馬州 維州

上一則

MARTA除役車廂 8月將沉海造礁

下一則

280萬人出行 89%開車 伊州國慶長周末交通忙

延伸閱讀

用翻譯軟體上網學種大麻、加工副產品自用 台男判刑

用翻譯軟體上網學種大麻、加工副產品自用 台男判刑
紐約租客非法售大麻 房東將挨罰 初犯警告 再犯罰5000元 3犯罰萬元

紐約租客非法售大麻 房東將挨罰 初犯警告 再犯罰5000元 3犯罰萬元
運動員違禁藥品 NCAA建議剔除大麻

運動員違禁藥品 NCAA建議剔除大麻
讓大麻食品遠離兒童

讓大麻食品遠離兒童

熱門新聞

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

2023-06-22 10:38
目擊者拍下布朗(前左)與胡德(前右)在餐館爭執畫面。(Hoodfamily Justice )

餐廳排隊口角 芝14歲少年槍殺暴打母親男 檢察官不起訴

2023-06-28 11:12
新冠疫苗接種卡在疫情期間，一度成為旅行、工作必須出示的文件。(本報檔案照片)

芝華裔藥師盜賣疫苗卡 陪審團裁決12重罪成立

2023-06-27 10:18
圖為I-95重建工程直播的截圖。(賓州運輸廳)

I-95重建工程直播 工人夜以繼日趕工 風靡費城

2023-06-24 02:15
租房遭白住，屋主往往要費盡心力才能取回房子。(Tierra Mallorca/Unsplash)

空屋遭侵占白住 屋主趕人苦不堪言

2023-06-25 02:14
極端氣候持續肆虐全美，全國各地在過去五天內，總共出現超過600起極端天氣現象。密西西比州盧安鎮一棟民宅被龍捲風夷為平地，居民試圖從殘垣破瓦中搶救個人財物。(Getty Images)

熱浪襲南部 連3周高溫 德州125℉破紀錄

2023-06-25 22:37

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟