馬州娛樂大麻7/1合法 不得寄他州 年銷將達6億

馬州7月1日起將娛樂大麻合法化，允許滿21歲者購買自用大麻。（Remedy提供）

馬州 從7月1日開始加入華府和維州 的行列，娛樂大麻將全面合法，與其他地區不同的是，馬州也將開啟功能齊全、監管嚴格的大麻零售市場，州府預計娛樂大麻合法後的一年，馬州大麻的總銷售額將達到4億元至6億元間。

馬州、華府和維州此前都有醫療大麻的運營系統，維州和華府也有小型的大麻商販，供民眾少量購買個人使用的大麻，不過維州不允許民眾在沒有醫療大麻許可證的情況下購入大麻，而華府的執法較模糊混亂，部分商家會贈送未經許可的大麻「禮品」(gifting)，以此避開市場監控。

馬州7月1日起將娛樂大麻合法化 ，允許滿21歲者購買自用大麻，大麻商店Remedy的聯合首席執行官巴克斯德爾(Brandon Barksdale)預計7月後店面生意將異常繁忙；Remedy在馬州哥倫比亞(Columbia)、巴爾的摩市(Baltimore City)等地區有分店。

負責監督大麻銷售和使用的馬州大麻管理廳(Maryland Cannabis Administration)首席政策及政府事務主任蓋里森(Andrew Garrison)說，去年馬州有16萬名需要醫用大麻的病患，共創造5億元銷售額，「馬州有400萬人滿21歲，加上周圍郡市也有不少對零售大麻感興趣的人，預計馬州零售大麻市場將非常活絡。」

蓋里森預計娛樂大麻合法化後第一年，馬州大麻的總銷售額會在4億元至6億元之間，「娛樂大麻的用戶雖然或將比醫療用戶更多，但他們購買的產品數量一般較少」，立法官員預計未來幾年娛樂大麻的銷售額可能約為15億元。

Remedy已訂好7月1日各門店的銷售計畫，將合作提供食物、飲料，並有現場音樂，以此營造文化節氣氛；巴克斯德爾說，娛樂大麻用戶每次到大麻藥房的平均花費為80至100元，具體開銷取決於購買的藥量、品種以及藥效的強弱，「未來除了服務馬州民眾外，預計也將迎來維州、賓州、西維吉尼亞州、德拉瓦州的顧客。」

在許多人心中，大麻零售商的賣家都很粗俗，店內裝潢神祕幽暗，且多數為現金交易，不過馬州的大麻市場不同，「多數藥房和商家要求顧客出示證件，滿21歲者才能入內」，蓋里森說，許多商店設有大廳、自助服務區、以及安保措施更高的場所，此外還有醫用大麻服務區，提供患者資訊服務。

根據馬州大麻管理廳的規定，合法的個人自用大麻(personal use amount)為不超過1.5盎司大麻，或不超過12克的濃縮大麻，或者總量不超過750毫克的大麻產品，民眾可在家中等私人場所自用，但禁止在公共場所使用。

大麻產品不得寄送到他州，也不可自己帶到別州，更不能提供未滿21歲者使用，蓋里森也強調，大麻未在聯邦層面合法，若民眾的工作有聯邦層面的安全許可要求，即是州府允許大麻使用，個人也必須注意不要影響工作。

馬州也將醫用大麻和娛樂大麻的服務線分開，確保醫用大麻用戶有足夠藥品。