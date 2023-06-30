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要求女學生脫衣 馬州蒙郡社大開除教授

記者張筠／馬州報導
蒙郡社區大學銀泉市/Takoma校區的一名教授日前在課堂上要求女學生脫衣服，行為構成性騷擾，因此被開除。（取自學校官方臉書）
蒙郡社區大學銀泉市/Takoma校區的一名教授日前在課堂上要求女學生脫衣服，行為構成性騷擾，因此被開除。（取自學校官方臉書）

聯邦政府日前調查發現，馬州蒙郡社區大學(Montgomery College)一名教授，在課堂上要求女學生脫衣服，只穿內衣，並評價女學生們的身體，調查指出該教授行為構成性騷擾，因此被學校開除，但聯邦政府表示，該校應採取更多措施保護學生權益。

聯邦教育民權部(Department of Education’s Office for Civil Rights)表示，蒙郡社區大學銀泉市/Takoma校區的一名教授在課堂上，要求女學生們將衣服脱到只剩下內衣/胸罩，而後評價她們的身體(bodily commentary)，表面上是為了醫學評估(medical assessment)，但實際上這些醫學上的診斷或評估完全不需要脫衣服，也與身體評斷無關。

此事發生後，該校啟動調查，並通知該教授班上的所有學生，約學生們訪談，經過三個月的調查，學校確定該教授行為構成性騷擾，侵犯女學生們的權益。

該校隨後向受影響的學生們通知調查結果，給他們提供心理健康輔導，給予學術輔助，並向部分學生退還該課程的學費。

不過聯邦教育民權部表示，蒙郡社區大學應當在調查結束後正式通知所有學生，闡明調查結論，並制定計畫避免未來再發生性騷擾案件，「校方沒有正式通知所有學生，不禁令人擔憂該校沒有採取必要措施來確保受影響的學生不會繼續因性別而面臨不公正或不妥當的對待。」

聯邦教育民權部28日宣布已與蒙郡社區大學達成協議，學校將書面通知該教授班級的所有學生，告知他們調查結果，此外該校也將向聯邦教育民權部提供先前的調查結果，提交未來避免類似情況發生的計畫，以確保大學生們能不受歧視、安全無慮的接受教育。

性騷擾 教育 醫學

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