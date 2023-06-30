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美京華人活動中心成人英語教室、銀髮電腦班結業

馬州訊
美京華人活動中心日前為「ESOL班」及「銀髮科技電腦班」舉行結業儀式。（主辦方提供）
美京華人活動中心日前為「ESOL班」及「銀髮科技電腦班」舉行結業儀式。（主辦方提供）

美京華人活動中心(CCACC)「成人英語教室」及蒙郡樂齡星球(SPM)，日前聯合舉行ESOL班及銀髮科技電腦班結業典禮，師生齊聚一堂，蒙郡政府官員、課程開發經理等人也到場祝賀。

今年初剛卸任CCACC會長的李志翔，在結束十年會長職務後立即加入CCACC ESOL團隊，除了教授英文，也向移民學生傳授在美生活常識，鼓勵學生勇敢自立，享受學無止境的快樂。

蒙郡成人英語聯盟網絡學習及開發部門經理羅斯(Tiffany Ross)讚揚學生刻苦努力的精神，祝賀順利結業，蒙郡寬帶計畫辦公室(Office of Broadband Programs)主任賀雷拉(Mitsuko Herrera)肯定CCACC在銀髮科技訓練上的成就，期待未來為低收入家庭提供更多免費網絡和電腦活動。

CCACC社區服務中心主任李皎皎代表感謝老師們的付出，目前成人英語教室共有九位教師，負責在中心總部、常青社、歡樂日間保健中心授課。

CCACC為學生頒發結業證書及英語班全勤獎，ESOL本學期有100多人，其中33人獲得全勤獎；銀髮族電腦班剛結業，就有許多同學報名下一期課程，該班教師成穎稱讚學生們走出舒適圈，堅持學習，身為小提琴老師的同學王玫帶來精彩表演，她也同意為CCACC開小提琴班授課。

CCACC的2023年暑期英語課程現也開放招生，7月11日至8月24日共七周，周二上午10時至11時30分為線上的會話主題班，周三下午2時30分至4時15分為實體的基礎英文班，周四下午1時45分至3時15分為實體的新概念英語，詳情可致電(301)820-7186。

低收入 招生 華人

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