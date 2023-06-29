弘揚中華美學 美國華博館旗袍秀登場

美國華人博物館主辦的旗袍活動日前開幕，展覽將持續至9月底。（主辦方提供）

美國華人博物館 (CAMDC)旗袍主題系列活動日前在美利堅大學(UDC)拉開序幕，多國使節夫人和政府代表出席「旗袍秀」，中美各界人士和旗袍愛好者約500人到場觀看，這是該博物館首次舉行旗袍活動，向美國各界展示最具中國傳統特色且能表現東方女性美的經典服飾，系列活動將持續至9月底。

美國華人博物館館長劉Jenny表示，這是該博物館首次在大華府舉行旗袍主題系列活動，旗袍秀為開場，除引起社會各界關注，更推進美國主流社會對華裔文化的理解；旗袍作為20世紀初的產物，以其特殊形制完美表達女性休養，並展現與時代更迭相契合的審美氣質，「我們希望通過此主題文化活動，搭建橋梁，讓更多人了解中國文化，促進友誼與合作。」

旗袍秀分為三部分，從滿清服飾到中國當代時尚，以旗袍為媒，兒童、青年、老年為時間軸，向觀眾講述旗袍的故事；旗袍在長期演化中形成獨特的審美元素，包括廓形、立領、胸襟、開衩、盤扣、刺綉等，在此基礎上，旗袍展也對比清代傳統旗袍與近代改良旗袍，在不同時代文化背景下，因人們信仰和審美情趣不同，旗袍呈現出不同風格。

受儒家中庸、求同思想的影響，清代傳統旗袍以繁縟富贍、溫柔敦厚、程式單一為美；在西方平等、自由、女性獨立思潮的影響下，近代改良旗袍以自然簡單、形體曲線、自由多樣為美；在日新月異的現代社會，旗袍仍以其變化無窮的魅力和獨特精神文化內涵，在中國乃至世界享有一席之地，成為一種民族的符號和象徵。

旗袍作為最具中國傳統特色且最能表現東方女性美的經典服飾，在經歷300多年的變化後，依然享有「東方奇葩」、「服裝之最」等美譽。（主辦方提供）

旗袍作為最具中國傳統特色且最能表現東方女性美的經典服飾，在經歷300多年的變化後，依然享有「東方奇葩」、「服裝之最」等美譽，現場許多嘉賓和觀眾也表示，在旗袍秀上見證「經典即永恆」。

旗袍秀從滿清服飾到中國當代時尚，以旗袍為媒，兒童、青年、老年為時間軸，向觀眾講述旗袍的故事。（主辦方提供）

美國華人博物館顧問侯慶宇表示，該博物館的願景是成為有前瞻性、備受認可的文化中心，推動多種形式的活動，建立有意義、持續的對話，幫助社會各界加強對華人歷史、文化的認識，未來博物館也將與全國各地組織、博物館合作，在國家舞台上講述華人故事。

中國駐美大使夫人王丹、土耳其駐美大使夫人Inci Mercan、華府市長辦公室代表Jennifer Gray、中國駐美使館公參陳春梅、馬州 州眾議員齊麗麗、馬州亞太裔事務委員會行政主任王珮蓮(Christina Poy)等嘉賓出席。