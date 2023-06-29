人少案多 華府消防應急救援能力待加強

華府消防與應急隊目前平均「送醫時間」為52分鐘，即救護車將患者送醫後回到應急待命狀態需要52分鐘。（華府消防與應急隊提供）

華府 消防與應急隊基金會(D.C. Fire and EMS Foundation)日前公布調查報告，數據顯示，華府消防與救護車的應急時間管理能力有待提升，目前一輛救護車將傷患者送醫，到重回應急模式，這之間平均需要52分鐘，比全國平均更長，主要原因包括救援人力有限，緊急案件增多。

根據該基金會的研究，「送醫時間」(hospital drop time)代表出動救援的救護車將傷者或病患送至醫院後，重新返回應急待命狀態、可接聽911電話並處理緊急任務的時間，以此衡量救援團隊的反應能力，越多救護車滯留在醫院，華府的救援能力就會下降。

目前華府消防與應急隊的「送醫時間」為52分鐘，但今年最高峰時需要70分鐘，該基金會首席主任馬瑞歐(Amy Mauro)說，現已有明顯進步，但仍不理想，「市府必須加強消防與救護之間的配合，提升救護團隊的靈活性和效率。」

華府消防與應急隊的「送醫時間」難以縮短，主要原因包括近幾年救援人力大幅縮減，緊急報案增多，這尤其導致緊急案件的傷患人員面臨更高的生命風險，包括槍傷患者、心臟病 患等。

2016年華府消防與應急隊的「送醫時間」在45分鐘左右，馬瑞歐今年稍早時重整基金會，推動華府消防與應急隊增加人員，精進救援能力。

在處理緊急情況方面，華府消防與應急隊的表現有進步，去年12月僅45%的緊急電話在五分鐘內處理完畢，但今年5月六成的緊急報案都在五分鐘內解決。