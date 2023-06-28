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馬州蒙郡公校性少數課必修 家長抗議

記者張筠／馬州報導
提告蒙郡公校系統的家長們稱，性少數書籍的內容不適合兒童，且涉及政治意識形態。(Becket Fund for Religious Liberty提供)
提告蒙郡公校系統的家長們稱，性少數書籍的內容不適合兒童，且涉及政治意識形態。(Becket Fund for Religious Liberty提供)

馬州蒙郡公校教委27日開會商討關於性少數(sexual minority)課程的議題，蒙郡公校系統(MCPS)的部分家長和宗教維權團體同日集會抗議，反對公校強制學生參加性別與性(gender and sexuality)課程，而支持者稱，教育的全面性能促進理解和包容，允許部分學生退出可能深化社會對性少數群體的歧視

聯合組織並參與集會的包括穆斯林家長團體「Coalition of Virtue」、「Religious Freedom Institute」、「Family Rights for Religious Freedom」等，Coalition of Virtue表示，蒙郡公校系統近期設計一門全新課程，計畫給學前班(pre-K)至八年級學生介紹一種性別意識形態和性道德觀點，「該課程試圖通過糾正、壓制不同意見來消除差別或異議，不論這些意見是基於宗教還是科學。」

Coalition of Virtue聲稱，蒙郡公校系統最初計畫允許家長自願讓孩子退出此課程，但最終卻沒有按計畫提供選擇；蒙郡公校教委會3月曾表示家長們可自願退出，不讓孩子接受性方面的內容，以往公校也提供類似選項，但後來公校卻態度大轉變，稱未來不再允許孩子退出。

蒙郡三個基督教和穆斯林家庭5月針對涉及性少數群體內容的「驕傲故事書(pride story)」，提告蒙郡公校系統和教育總監麥克奈特(Monifa McKnight)，包括「驕傲小狗(Pride Puppy)」，以及主角是變性人物的故事書「Born Ready：The True Story of a Boy Named Penelope」等。

提告的家長們稱，這些書籍的內容不適合兒童，「涉及政治意識形態」，且對家庭生活、生理性別的教育也和科學、常識、以及兒童身心健康衝突，而禁止退出的規定也侵犯家長和學生的權利。

性少數群體的支持者則在6月初的公校教委會上表示，教導LGBTQ群體的歷史及特點是教育公平全面的體現，就像課程中融入殖民歷史、美國政治系統等內容，但學習這些並不會讓孩子們變成殖民者或政治家，「讀同性的書籍並不會讓孩子變成同性戀，只是幫助他們全面認識社會上有很多不同特點的人，學校也能教導孩子如何看待差異。」

支持在公校課程中納入性別課程的家長說，若允許部分家長和學生退出，恐怕會讓有關LGBTQ的聲音被壓制，或得不到寬容，甚至傳遞錯誤信息，讓性少數群體被歧視，他們認為，只有所有人都參與進來，才能實現包容性。

公校 教育總監 歧視

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