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前白宮防疫專家佛奇 7/1任教華府喬治城大學

記者張筠／華盛頓報導
前白宮首席防疫專家佛奇結束了54年的公共服務歲月，7月1日起將到喬治城大學任教，向年輕人分享公衛領域經驗。(喬治城大學提供)
前白宮首席防疫專家佛奇結束了54年的公共服務歲月，7月1日起將到喬治城大學任教，向年輕人分享公衛領域經驗。(喬治城大學提供)

華府的喬治城大學(Georgetown University)26日宣布，前白宮首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)在為公眾服務奉獻了54年歲月後，7月1日起將在該校任教，開啟他新一階段的職業生涯；佛奇表示，到該校任教不僅可拓展他在科學、臨床和公衛領域的職業生涯，同時也能向年輕一代學子提供經驗和啟發。

喬治城大學表示，佛奇將獲該校醫學院傳染病部門「傑出大學教授」(Distinguished University Professor)稱號，此頭銜是該校最高的專業榮譽，旨在表彰於學術、教學和服務等方面有卓越成就者。

佛奇堪稱傳染病界的明星人物，他過去三年多不僅領導美國應對新冠疫情，在此之前更在抗擊愛滋病、研究SARS、MERS和其他傳染病上發揮關鍵作用。

喬治城大學校長德喬亞(John J. DeGioia)說，「我們非常榮幸的邀請佛奇這位盡心盡責的人民公僕來到喬治城大學，他是人道主義者，是全球公衛領域富有遠見的領導者」。

佛奇曾擔任七位美國總統的首席醫療顧問，他去年12月底辭去國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID)的院長職位，結束了38年的職務，他回顧當時的心境表示，「那時我認為自己仍有活力，想要從事有別於政府的工作，尋找可在衛生醫療領域繼續發光發熱的機會。」

佛奇本人並非喬治城大學校友，但他妻子葛萊迪(Christine Grady)畢業於該校，且二人1985年在喬治城大學校園中心的Dahlgren Chapel教堂結婚，他們養育的三名女兒都生於喬治城大學醫院，並在該校園區長大。

佛奇本人與耶穌會教育(Jesuit education)有長遠歷史，包括就讀於紐約市的Regis高中，並在Holy Cross讀大學；耶穌會教育是一種以上帝存在為基礎的教育，指導學生在理智、意志、情感上尋求神。

佛奇表示，到喬治城大學任教的決定很「理所當然」(no-brainer)，也能拓展他在科學、臨床及公衛領域上的職業生涯，「我常想，在此人生階段，我要為社會提供什麼呢？我認為我必須為年輕學子提供經驗和啟發」，因此決定到大學任教，起到傳承的作用，「如果我能成功，相信這將是我對喬治城大學的主要貢獻。」

他對年輕人的最大忠告為「去期待意想不到的事情」，「學校的教育和培訓能預備我們面對不同挑戰，但多數人的職業生涯並非一路向上，多少會有波折起伏，所以我們需要時刻預備心態，保持平和及開放，積極抓住機會。」

佛奇 教育 醫學

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