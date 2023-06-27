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犯罪惡化 Giant Food或關閉大華府店面

記者張筠／華盛頓報導

總部位於馬州Landover的連鎖超商Giant Food日前表示，近期盜竊和暴力犯罪持續增多，超商不得不增加安檢，加強員工培訓，導致運營成本增加，一定程度上也給消費者帶來不便，若此問題不改善，未來Giant Food可能關閉大華府的部分店面。

Giant Food主席克萊斯(Ira Kress)說，各地超市遭竊的案件大大增加，「從生鮮食品到日常用品，不法分子什麼都偷」，超商遭竊並非大華府獨有的問題，全美各大城市都面臨類似問題。

入店行竊(shoplifting)向來困擾雜貨店和各大超商，克萊斯幾個月前表示，Giant Food已加入全國打擊盜竊的零售商行列，各地超商表示暴力犯罪、涉及武器的盜竊案明顯增加，「有些犯罪團伙甚至招聘年輕人專門偷盜，還給他們提供列表，指示他們入店搶劫。」

克萊斯說，Giant Food的宗旨是為消費者提供安全且有質量的服務，並以可持續的方式盈利，「若不能做到這兩點，就不得不關閉店面」，絕不能以消費者和員工的安全、以及商家利益為營業代價；不過克萊斯並未表示首先會關閉哪些店面。

克萊斯表示，對職員的培訓包括風險控管、上報犯罪問題等，「但由於缺乏完善法律，也無嚴格執法，盜竊被抓後基本沒有懲處措施，加上很多被盜物品流到黑市(black market)後利潤豐厚，導致市場秩序更紊亂。」

零售商家的應對方式，包括增加安全監控系統，更改商品的擺放位置，給儲物櫃加鎖，減少超商的出入口以便於管理，加強超商職員的應急培訓等，部分超市也通過限制消費者通過結帳口時可帶的商品數量，來防止小偷，但克萊斯承認，這樣的方式讓許多消費者不滿。

Giant Food原先不限顧客帶出商店的商品數目，「但現在有20件商品的限制」，克萊斯還說，新增的安全設備會減緩顧客流動速度，民眾購買商品的流程變得複雜，有時候對超商員工也會失去耐心。

超商 暴力犯罪 零售商

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