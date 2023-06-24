馬州審批公校未來藍圖 7月啟動

馬州 政府7月將啟動評估全州24郡市公校 系統實施「馬州未來藍圖(Blueprint for Maryland's Future)」的方案，審核各地公校系統的計畫是否符合州府的教育 「未來藍圖」，有效解決教職人才供給問題，擴增學生就業和技術指導以及師生心理輔導資源等。

「未來藍圖」的責任與執行委員會首席主任海斯(Rachel Hise)說，州府日前正積極審核該藍圖計畫，與各教育機構和公校系統溝通，商討各地的實施方案，此審核作業截至7月6日。

該委員會將在7月20日和27日舉行兩場聽證會，審批各公校的具體方案，內容包括如何推進早教和學前教育、增聘且保留高質量的教職人才的方法、完善學生就業和技術指導的計畫、擴增師生心理輔導資源的作法等。

馬州提出的「未來藍圖」有五大重點，包括擴大學前教育，創建州立經費為各郡孩童提供學前教育費用，第二是增加教師數量、薪資和職業發展機會，目標在2030年讓全州教師起薪至少6萬元。

第三是為高中畢業生定下大學和職業準備就緒標準，幫助年輕人繼續深造或進入職場，州府預計到2030年，每年為此投入2600萬元；第四項是每年給貧困生集中的學校發放「貧困集中補助」，提升教育資源的分配平等，最後是建立「未來藍圖」的責任與執行委員會，審批各郡執行教育計畫，若郡政府執行不力，該委員會有權暫扣州府發放的25%經費。

海斯表示，若各地公校系統的方案7月底未獲州府批准，公校官員須在10月1日前遞交修改方案，屆時如果公校的計畫仍不符合州府「未來藍圖」的要求，該委員會可扣留公校系統在新財年從州府獲得的資金。