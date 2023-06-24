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華裔女婿傑龍 出席Amtrak董事任命聽證

【華盛頓訊】
傑隆(右三)與妻子董繼玲(左三)共同創建ILF，促進亞太裔青年的公民意識、決策參與、和領導統禦訓練。（ILF提供）
傑隆(右三)與妻子董繼玲(左三)共同創建ILF，促進亞太裔青年的公民意識、決策參與、和領導統禦訓練。（ILF提供）

拜登總統2022年提名華裔女婿傑龍(Joel Szabat) 擔任Amtrak董事，國會參院商業科學和運輸委員會2023年6月21日舉行任命聽證，傑隆表示，若獲得董事會確認，將致力維護並加強Amtrak成為一個全國性的鐵路客運公司，首要任務是立即改善Amtrak乘客與機組人員的安全保障。

Amtrak是國家鐵路客運公司，在美國46個州和加拿大九個城市運作，傑隆在為政府、軍隊服務38年後從運輸部(DOT)退休，進入民營部門，2018年獲參院通過任運輸部助理部長，管理航空和國籍事務部門，以及美國與其他國家的140項雙邊航空服務協議，負責審核航空公司合資提案，並開展支持全美200個小型社區機場的贈款計畫。

傑隆表示，若順利上任，他將改善Amtrak乘客與機組人員的安全，完善乘客服務，加強財務管理；他在任命聽證會上特別感謝華裔妻子董繼玲，她是全美亞太總商會(National ACE)會長，23年前他們共同創建國際領袖基金會(ILF)。巧的是，董繼玲的父親董萍是台灣交通界聞人，被譽為「台灣鐵路地下化之父」。

傑隆20202年擔任政策代理副部長，監督該部的政策和研究辦公室，他在美國外國投資委員會(CFIUS)、白宮新冠抗疫工作組和2019年Amtrak董事會中代表前運輸部長趙小蘭，傑隆率先制定了有關無人機、自動駕駛汽車寬貸和頻譜使用的新政策，並推出一項價值數萬億元的基礎設施提案。

傑隆在監督鐵路資本專案上有豐富經驗，2009年起他負責實施「美國再投資和復甦法案」(ARRA)，領導運輸部480億元的恢復法案投資，建造1萬5000個地面交通項目，包括紐約Moynihan Train Hall等專案。

傑隆2005年擔任美國駐巴格達大使館的交通參贊，為指導重建伊拉克共和國鐵路付出很多努力。進入美國運輸部前，他是加州立法機構的首席運輸顧問，從州政府的角度看待鐵路客運，審查所有影響客運鐵路，以及加州與Amtrak合作的立法提案。

國會參院21日舉行傑龍(右)的Amtrak董事任命聽證會。（ILF提供）
國會參院21日舉行傑龍(右)的Amtrak董事任命聽證會。（ILF提供）

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